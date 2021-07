Altenholz

Seit einigen Wochen gilt in Altenholz am Friedrich-Voß-Ufer und in der Knooper Landstraße statt Tempo 30 Tempo 50: weil der Bereich eine Kreisstraße ist. Anwohner hatten das bereits kritisiert. Sie sorgen sich um die Sicherheit auf der eher unübersichtlichen Straße, an der auch Familien mit Kindern leben. Und nicht nur Anwohner schätzen die Lage kritisch ein.

Der Altenholzer CDU-Fraktionschef Mike Buchau würde sich die Straße parallel zum Nord-Ostsee-Kanal sogar eine ganz andere, radikalere Lösung wünschen. „Einen verkehrsberuhigten Bereich auf ganzer Breite“ schlägt er vor. Das würde zum Beispiel auch das Parkplatz-Problem dort lösen.

CDU-Fraktionschef wünscht sich hier verkehrsberuhigten Bereich

In solchen Bereichen dürfen Autos und Zweiräder nur Schrittgeschwindigkeit fahren. Fußgänger können die Straße in ihrer ganzen Breite nutzen, Kinderspiele sind überall erlaubt. In Altenholz gebe es mit dem Freesenberg schon einen derartigen Bereich. Dort könnten auch mehr Parkplätze untergebracht werden.

Allerdings müsse man in der Knooper Landstraße noch Möglichkeiten für eine Entschleunigung erarbeiten: „Dazu ist es wichtig, mit den Bürgern vor Ort über ihre Erfahrungen der vergangenen Jahre zu sprechen“, erklärt Mike Buchau.

„Eigenartig, dass dem Kreis erst nach so langer Zeit auffällt, dass in der Knooper Landstraße Tempo 50 gelten soll“, sagt AWG-Fraktionschef Jörgen Danielsen. Die Wählergemeinschaft sei der Ansicht, dass es „in Altenholz eher mehr als weniger 30er-Zonen geben sollte“. Zudem erhöhe sich allein schon durch die Art der Anlage der Knooper Landstraße mit den Parkplätzen auf der Straße die Gefahr.

Auch vor der Claus-Rixen-Schule und der Kita Lollipop samt Bushaltestelle in Klausdorf gebe es ähnliche Probleme: „Dort müsste ein Zebrastreifen hin“, sagt Jörgen Danielsen. Denn gegenüber liegt das Neubaugebiet am Dehnberg. „Morgens ist dort viel Berufsverkehr unterwegs, das ist schon heftig“, hat er beobachtet.

SPD: Tempo auf Kreisstraßen wird oft zum Problem

Und obwohl dort tagsüber Tempo 30 gelte, seien viele schneller unterwegs. Er persönlich schätze die Lage dort wegen wechselnder Vorschriften als unübersichtlich ein: „Im Ortsteil Stift ist das mit Tempo 30 einheitlicher gelöst.“

Für SPD-Fraktionschef Ingo Baasch schreit „die ganze Knooper Landstraße nach Tempo 30: Sie ist schmal, dort stehen viele Autos, es gibt viele Einmündungen.“ Das Tempo-Thema auf Kreisstraßen sei oft ein Problem, erklärt er.

So habe man zum Beispiel auch jahrelang für einen Zebrastreifen in Altenholz-Klausdorf vor der Altenholzer Kinderstube „Die Regenbogen-Kids“ kämpfen müssen. Die Klausdorfer Straße ist dort zwischen Altenholzer Straße und dem Kreisel Richtung Knoop ebenfalls Kreisstraße.

„Die Gemeinde ist auf solchen Straßen leider nicht frei im Handeln“, sagt Ingo Baasch. Daher sei es auch gut, dass die Anwohner gegen die Tempo-Erhöhung in Knoop mobil machen: „Ich kann sie in ihrem Protest nur bestärken.“ Aber man brauche einen langen Atem, um etwas zu erreichen.

Die Grünen setzen sich seit Jahren für Tempo 30 auf allen innerörtlichen Straßen ein. Grünen-Vertreter Sönke Haß erklärt, der Kreis habe vor etwa 15 Jahren aus Gründen der Verkehrssicherheit Tempo 30 in der Knooper Landstraße angeordnet. Jetzt hebe er sie ohne Begründung, dass sich die Lage seither geändert hätte, auf. Daraus ergebe sich für ihn die Schlussfolgerung, dass die damals getroffene Regelung eine durch den Kreis angeordnete Beschränkung auf 30 km/h war, die aus Gründen der Verkehrssicherheit ja weiterhin möglich ist.

FDP-Vertreter Philipp Neuenfeldt fährt öfter mit dem Rad über Knooper Landstraße, „das ist eine schöne Strecke“. Allerdings: „Mit Tempo 50 kann man dort nicht guten Gewissens fahren“, sagt er: „Daher spricht viel dafür, dass man dort irgendwann wieder zu Tempo 30 kommt.“