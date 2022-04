Altenholz

Gut 150 Besucherinnen und Besucher nutzten die Chance, sich beim ersten Info-Abend der Gemeinde zur Bürgermeisterwahl am 8. Mai über Standpunkte und Positionen der Kandidaten zu informieren. Jurist Jörg Bülow, Geschäftsführender Vorstand des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetags, leitete die Diskussion.

Zur Wahl stehen Mike Buchau (CDU, auch unterstützt von der FDP), Matthias Fehrke (parteilos, für die AWG) und André Wilkens (SPD). Nach der Vorstellung der Personen hakt Jörg Bülow noch bei ihnen zu den Themen Ortsentwicklung, Infrastruktur und Rathaus nach.

Einwohner aus Altenholz nutzen die Chance, Fragen zu stellen

Doch was wollten die Bürger von den Kandidaten wissen? Uwe Stahl, Vorsitzender der BUND-Ortsgruppe, erklärt, dass durch das von allen Bürgermeister-Kandidaten vorgesehene Wachstum im Wohn- und Gewerbebereich „Naturland vernichtet wird“. Er möchte wissen, ob die Gemeinde selbst bezahlbaren Wohnraum schaffen sollte oder mit welchen Partner das möglich sei.

Mike Buchau betont, man brauche Entwicklung, um den hohen Standard in Altenholz zu halten. Mit 170 Euro Steuereinnahmen pro Einwohner liege man deutlich unter Orten wie Dänischenhagen oder Gettorf. Daher brauche man Flächen für Wohnen und Gewerbe.

Etwa 150 Interessierte kamen zur Vorstellung der drei Bürgermeister-Kandidaten für Altenholz im Gemeindezentrum. Quelle: Kerstin von Schmidt-Phiseldeck

Matthias Fehrke sieht durch Neubau, Generationswechsel und Lückennutzung drei Möglichkeiten, Wohnraum zu schaffen. Wie man das gestalte, sollte viel in Altenholzer Hand bleiben, stimmt er einer Aussage von Buchau zu.

André Wilkens betont, es dürfe keine Flächenversiegelung mehr wie früher geben. Doch wenn, sei ein Ausgleich erforderlich. Klimaschutz sei für ihn Chefsache, es müsse im Rathaus ein Management dafür geben. Und Bauen müsse in kommunaler Hand bleiben.

Wichtige Themen in Altenholz: Ortsentwicklung, Infrastruktur

„Wissen das Ihre Genossen – und warum handeln die nicht danach“, hakt Einwohner Jörn Winterfeld nach. Ja, erklärt der Kandidat. Mike Buchau sagt, man habe diskutiert, ob man das Baugebiet Brammerkamp selbst entwickelt: Aber dafür brauche man einen Investor – und man habe einen.

Beim Thema Flächenversiegelung gibt es Unterschiede: Matthias Fehrke erklärt, eine Verdichtung innerhalb der Gemeinde sei möglich, aber die Flächen reichten wohl nicht für den Bedarf aus. „Innenverdichtung geht vor Außenverdichtung“, sagt André Wilkens.

Mike Buchau spricht sich gegen mehr Versiegelung in Baulücken aus, wie zum Beispiel in Kronshagen: „Ich will Altenholz nicht voller Häuser knallen.“ Man könne zurzeit im Baugebiet Brammerkamp Wohnraum entwickeln.

Ein heißes Eisen: Altenholz erhebt Straßenausbaubeiträge

Altenholz erhebt Straßenausbaubeiträge: Wie man dazu steht, fragt eine Frau. Das Thema beschäftige viele, so Matthias Fehrke: „Die Gemeinde kann Stand heute nicht darauf verzichten. Sonst müsste man die Grundsteuer erhöhen.“ Das Land habe sein Versprechen nicht eingehalten, den Kommunen einen Ausgleich zu zahlen.

André Wilkens erklärt, er habe sich immer für die Abschaffung eingesetzt. Man müsse mit einer Resolution den Druck erhöhen. Und bis dahin mit anderen Lösungen arbeiten – wie der Streckung der Beiträge. Mike Buchau sagt, es sei Kommunen freigestellt, die Beiträge abzuschaffen: „80 Prozent haben das gemacht.“

Ein Mann kritisiert die schlechte ÖPNV-Anbindung in Altenholz: „Wenn man das dem Markt überlässt, fährt nichts. Wie wollen Sie eine gute Anbindung an den Bahnhof Kiel sicherstellen?“

Nach Angaben von Mike Buchau hätten Bürgermeister und Verwaltung dazu viele Gespräche geführt: Aber man habe keinen Einfluss. Matthias Fehrke sagt, es sei schwer, öffentlichen Nahverkehr so zu gestalten, dass alle zufrieden sind. Vielleicht biete die Erschließung des MFG5-Geländes in Kiel neue Chancen.

Das sieht André Wilkens, bis Ende März in der Kieler Ratspolitik aktiv, anders: Bei der KVG sei viel in Bewegung. So seien Schnellbuslinien geplant. Wenn „mittelfristig die Holtenauer Hochbrücke ertüchtigt wird“, sehe er große Chancen für eine Anbindung von Altenholz an eine Kieler Stadtbahn.

Die zweite Vorstellungsrunde mit gleicher Struktur beginnt am 3. Mai um 19 Uhr im Gymnasium Altenholz in der Danziger Straße 18a im Ortsteil Stift.