Altenholz

Die Villa Hoheneck in Altenholz hat schon viel erlebt – zuletzt bekam sie drei neue Nachbargebäude: Darüber berichteten wir vor Kurzem. Dabei haben wir auch an die wechselvolle Geschichte der Villa von 1902/3 erinnert. Allerdings fehlte ein ganz wesentliches Kapitel, findet die Altenholzerin Adelheid (genannt Heidi) Hess.

Die Villa Hoheneck sei nämlich in den 1960er Jahren auch ein „kuscheliges Tanzlokal“ gewesen, schrieb sie uns. Und im Leben von Heidi (71) und Dieter Hess (81) spielt die Villa Hoheneck eine ganz besondere Rolle: Sie haben dort nicht nur gerne getanzt, sondern auch geheiratet.

„Wir haben uns in der Forstbaumschule kennengelernt“, erzählt Heidi Hess. Das war 1968: „Er hat mich immer wieder aufgefordert.“ Es funkte rasch zwischen den beiden, die mittlerweile zwei längst erwachsene Kinder haben.

Heidi und Dieter Hess waren fast jedes Wochenende tanzen

Der Kieler holte die Altenholzerin fortan immer wieder zum Tanzen aus ihrem Elternhaus im Ortsteil Klausdorf ab. Beide tanzten sehr gerne. „Wir waren auch viel im Bellavista und in der Florida-Bar“, erinnert sich Heidi Hess. Sie seien „jedes Wochenende“ unterwegs gewesen.

„Das waren ja die wilden 60er-Jahre“, erinnert sich ihr Mann. Wobei Tanzabende damals „um Punkt 20 Uhr anfingen“, sagt Heidi Hess – heute würden die Jüngeren ja kaum vor Mitternacht starten.

Die beiden schätzten damals „schöne Tanzmusik“, zum Beispiel im Stil von „Mendocino“. Da Dieter Hess 1968 schon bei der Marine war, brachte er ihr auch den klassischen Marineschritt bei: einen vor, zwei zurück. „Dazu kann man immer tanzen“, sagt Heidi Hess lächelnd.

"Das Essen war hervorragend", sagt Heidi Hess, die am 30. Juli August 1969 mit ihrem Mann Hochzeit in der Villa Hoheneck feierte. Quelle: Kerstin von Schmidt-Phiseldeck (Repro)

Irgendwann hörten die beiden, dass man auch in der Villa Hoheneck in Altenholz gut tanzen könne. „Da waren wir dann öfter, weil es so gemütlich war mit dem gedämmten Licht“, erzählt Heidi Hess. „Sonnabends spielte da immer die Kapelle“, sagt ihr Mann.

Lernten sie dort auch andere Paare kennen? „Wir waren frisch verliebt, wir waren gerne für uns“, sagt seine Frau. Gerade mal ein Jahr später feierten sie schon Hochzeit. Die kirchliche Trauung fand in Dänischenhagen statt. Und dann ging’s in die geschätzte Villa Hoheneck.

Von der Terrasse geht der Blick auf den Nord-Ostsee-Kanal

„Das Schöne war auch die große Terrasse draußen“, erinnert sich Heidi Hess. Nicht nur wegen des Blicks auf den Nord-Ostsee-Kanal: Der 31. Juli 1969 war ein heißer Sommertag, jeder Luftzug tat gut. Das Hochzeitsessen in der Villa Hoheneck und den „hervorragenden Service des Betreibers“ hat das Paar in guter Erinnerung behalten. „Es war hervorragend“, lobt Heidi Hess. Drei Gänge, später gab es noch Torten.

Hochzeitsempfang in der Villa Hoheneck: Dort feierte das Altenholzer Ehepaar Hess seine Hochzeit. Quelle: Kerstin von Schmidt-Phiseldeck (Repro)

Das Tanzen kam durch Lieselotte Heinze in die Villa Hoheneck: Darauf deuten Aufzeichnungen hin, die vor einigen Jahren gefunden wurden. Sie war die Enkelin von Oskar und Anna Papenfuß, denen die Villa Hoheneck vor etwa 100 Jahren gehörte.

Lieselotte und ihr Mann Wilhelm Papenfuß waren begeisterte Tango-Tänzer, die nach dem Zweiten Weltkrieg durch Deutschland tourten. 1956 kehrten sie nach Altenholz zurück und übernahmen das Restaurant.

Tango-Nachmittage und Lufthansa-Cocktail

Der Ruf der Villa Hoheneck hatte zuvor gelitten, unter anderem, weil dort Zimmer an Prostituierte vermietet worden waren. Ab 1956 entwickelte sich das markante Gebäude am Kanal aber mit Kaffee, Kuchen und sonntäglichem Tango-Nachmittag wieder zu einem respektablen Ziel im Kieler Umland. Berühmt soll in dieser Zeit der „Lufthansa-Cocktail“ gewesen sein: Blue Curacao mit Sekt.

Heidi und Dieter Heinze gingen auch nach ihrem Hochzeitsfest immer wieder zum Tanzen in die Villa Hoheneck, bis dort 1972 die Zeit der kultigen Studentenkneipe begann. „Vielleicht gibt es ja auch andere Hochzeitspaare, die dort geheiratet haben“, fragt sich Heidi Hess. Vielleicht könnte man sich sogar darüber austauschen?

