Zuletzt lief es in Altenholz bei den Haushaltsberatungen häufig so: Die Verwaltung legt einen Entwurf vor, der Finanz- und Wirtschaftsausschuss fordert angesichts des Defizits: Da müssen wir noch ordentlich sparen. Der Haushalt dreht eine Runde durch die Fachausschüsse, um die Ausgaben zu senken. Das gelingt meist in bescheidenem Ausmaß. Grüßt auch dieses Jahr das Murmeltier?

Bei der ersten Beratung über die Eckwerte gab es im Altenholzer Haushalt einen Fehlbedarf von knapp 2,2 Millionen Euro. Doch der Haushalt kehrte deutlich schlanker von seiner Tournee durch die Ausschüsse zurück. Der Fehlbetrag liegt bei „nur“ noch 478 000 Euro.

„Meistens macht man ja Dinge einfach nicht – und irgendwann holt es einen ein“, sagt SPD-Fraktionschef Ingo Baasch dazu. Das gelte zum Beispiel für die immer wieder aufgeschobene Ausbaggerung eines Regenrückhaltebeckens. Diese könne nun wirklich nicht mehr verschoben werden. Auch die Sanierung des Gemeindezentrums solle nun angepackt werden.

Zu freiwilligen Leistungen zählen Bücherei und Jugendzentren

Tatsächlich, so Ingo Baasch, sei man aber in diesem Jahr seitens der Verwaltung wohl realistischer an die Planung rangegangen und habe sich nicht Projekte vorgenommen, die zeitlich nicht zu schaffen seien. Allerdings habe Altenholz immer noch ein strukturelles Problem. Die Haushaltsberatungen seien aber deutlich harmonischer gelaufen als früher: „Wir treffen uns jetzt ja auch regelmäßig mit den Fraktionschefs.“

Auch Grünen-Fraktionschefin Silke Worth-Görtz hat das Gefühl, dass sich in diesem Jahr alle Seiten mehr angestrengt hätten bei der Etatplanung. Ein grundsätzliches Problem sei, dass Ausschüsse bei Projekten kürzen müssten, für die sie gearbeitet hätten. Und natürlich wolle niemand an freiwillige Leistungen in Altenholz ran – wie die Bücherei und die beiden Jugendzentren.

Es gehe aber auch darum, mehr Einnahmen zu erzielen, erklärt die Altenholzer Kommunalpolitikerin, die auch Vorsitzende des Ausschusses für Umwelt und Liegenschaften ist. In diesem Ausschuss ist auch das Gemeindezentrum Thema, weil die Einnahmen dort zu gering seien. Die Frage ist, wie man diesen Treffpunkt besser beleben könnte.

Altenholz plant den Verkauf eines Grundstücks

AWG-Fraktionschef Jörgen Danielsen ist Vorsitzender des Finanzausschusses, der am Donnerstag, 2. Dezember, tagt. Auch er sieht Altenholz diesmal auf dem Weg zu einem solideren Haushalt. Dazu hätten vor allem zwei Dinge beigetragen, die die Einnahmen um etwa 700 000 Euro verbessern.

Zum einen plane Altenholz den Verkauf des kaum genutzten Spielplatzes am Ahornweg: Dort könnten ein Doppelhaus oder zwei Einfamilienhäuser entstehen. Laut Vorlage wurde dafür ein Verkaufserlös von rund 360 000 Euro eingeplant.

Zudem möchte man die Abschreibungen bei der Gebührenkalkulation für Schmutz- und Niederschlagswasser auf sogenannte Wiederbeschaffungswerte umstellen – ein Projekt, das dauerhaft mehr Geld in den Altenholzer Haushalt spülen würde.

Auf Einwohner könnte höhere Abwassergebühr zukommen

„Dafür kann man zwar auch nicht neu bauen, aber wir tasten uns langsam hoch“, erklärt Jörgen Danielsen. Für die Einwohner bedeutet das höhere Gebühren. Für das Jahr 2022 würde diese von 2,62 Euro auf 2,86 Euro pro Kubikmeter steigen. Weitere Anhebungen könnten folgen. Damit gebe es erstmals eine nachhaltige Verbesserung der Einnahmen: „Statt immer Projekte zu verschieben.“

Die CDU setzt nach Angaben von Fraktionschef Mike Buchau bei Investitionen ins Gemeindezentrum erst mal auf einen Sperrvermerk: „Weil wir da zunächst ein Nutzungskonzept benötigen.“ Auch werde die CDU sich dafür stark machen, den Spielplatz am Ahornweg nicht zu verkaufen.

Das Nachverdichten auf Grünflächen müsse sorgsam geprüft werden, begründet der CDU-Fraktionschef. Sinnvoller sei dies in Fällen wie der ehemaligen Tischlerei Kusnik, wo es schon eine versiegelte Fläche gibt. Ein Investor plant dort das Projekt „Wohnhof achtern Kroog“.