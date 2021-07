Altenholz

Seit Ende 2018 trainieren die Profi-Handballer des THW Kiel in ihrem Leistungszentrum in Altenholz. Was viele Menschen vermutlich nicht wissen: Dort werden mittlerweile auch junge Nachwuchssportler ausgebildet. Und das Konzept reicht über den Sport hinaus.

„Du willst bestimmt deine Post abholen“, sagt Ingo Suhr (52) zu Philipp Hufschmidt, der gerade in den Pavillon zwischen den Apartmenthäusern am Rehmkamp in Altenholz-Klausdorf kommt. „Stimmt“, antwortet der 19-Jährige grinsend.

Konzept der Nachwuchsbetreuung in Altenholz geht über den Sport hinaus

Er hat mit 18 sein Zuhause bei Düsseldorf verlassen, um sich in Altenholz voll und ganz auf den Handball zu konzentrieren. Hier lebt er nun als einer von 20 Nachwuchssportlern in einem Apartment-Haus von Westside Living, in einer Wohngemeinschaft zu zweit oder zu viert.

Philipps Kontakt nach Altenholz entstand über ein Handballcamp. „Wenn was ist, kann man Ingo immer ansprechen“, lobt der junge Handballer. Das freut Ingo Suhr, der sich im Team der THW-Junioren um Nachwuchskoordination und Organisatorisches kümmert.

„Mit dem großen THW Kiel sind auch die ,Kleinen‘ nach Altenholz gekommen“, erklärt Ingo Suhr. „Das sind die oberen fünf Prozent des Landes“: junge Talente, die es über das Leistungssportzentrum in den Profisport schaffen wollen – also mindestens in die dritte Liga. Sport, Ausbildung und Persönlichkeit seien die drei Säulen der Ausbildung.

Auch Nachwuchs-Fußballer leben in Altenholz

„Die Jungs stolpern quasi aus ihren Apartments in die Trainingshalle“, sagt Ingo Suhr zu den kurzen Wegen auf dem Areal in Altenholz. Und in der Trainingshalle sieht der Nachwuchs dann auch schon mal einen Superstar wie Sander Sagosen. Wenn das keine Motivation ist ...

Seit 2020 leben in Altenholz auch junge Holstein-Kiel-Fußballer - aktuell sind es zwölf. Eingebunden in das Motto „Altenholzer Hafen“ sind zudem die jungen Leistungssegler, die im Internat in Kiel-Schilksee leben. Ziel sei es, zu verhindern, dass junge Talente Schleswig-Holstein verlassen. Zugleich könne man sich in einer „Sportregion Kieler Förde“ die Infrastruktur teilen.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir haben den Campus-Gedanken, bei uns geht alles Hand in Hand“, betont Ingo Suhr. Hier am Rehmkamp lebe ein bunter Mix von Studierenden und Auszubildenden. Und weil neben dem Sport auch anderes für den Nachwuchs wichtig ist, dient das Pavillon-Gebäude zwischen den Apartment-Häusern als Treffpunkt für die Hand- und Fußballer.

Lesen Sie auch: Dataport und FH setzen auf Wachstum

Gerade wird es noch ein bisschen umgebaut. „Point of Talents“ haben die Nachwuchssportler das Campus-Gebäude getauft. „Das ist das Wohnzimmer der Jungs“, beschreibt es Ingo Suhr. Dort steht ein Kicker, ein Flipchart erinnert noch an ein Brainstorming junger Fußballer. Von außen sind die Fenster mit den Logos von Holstein Kiel und von den THW-Kiel-Junioren beklebt.

Hier im Point of Talents lernen die Sportler für die Schule, hier gibt es bei Bedarf auch Nachhilfe oder Betreuung in der Entwicklungsphase. „Lernen, Leben und Trainieren an einem Ort“ nennt Ingo Suhr das Konzept, in das auch die IGS Kiel-Friedrichsort eingebunden ist. Dort gehen die jungen Leistungssportler zur Schule. Die bekam sogar Extra-Stunden für die Sportler.

Lesen Sie auch:So steht es um wichtige Bauprojekte in Altenholz

Auch eine Essensausgabe soll im Pavillon entstehen, damit Hand- und Fußballer sich hier abends noch stärken können. Im Point of Talents können sich aber zum Beispiel auch jene Eltern aufhalten, die ihren talentierten Nachwuchs viermal pro Woche aus weiter entfernten Orten nach Altenholz zum Training fahren.

Denn insgesamt gibt es im THW-Nachwuchsbereich vier Mannschaften mit 80 bis hundert Spielern. „Auch Studierende sind hier willkommen, die mal einen Kaffee trinken wollen“, erklärt Ingo Suhr. Er wünscht sich hier eine Art Haus der Begegnung.

Nach seinen Angaben gibt es in Schleswig-Holstein 1900 Sportteams in 235 Vereinen. Im Alter von etwa 16 Jahren würden die besten Spieler in die Leistungszentren gezogen.