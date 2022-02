Büdelsdorf

Am kommenden Sonntag, 20. Februar, organisiert der Kreis Rendsburg-Eckernförde erneut eine offene Kinderimpfaktion im Impfzentrum in der Straße „Am Friedrichsbrunnen“ in Büdelsdorf. In der Zeit von 10 bis 16 Uhr können Kinder und Jugendliche ab fünf Jahren und deren Familien dort ohne Termin für eine Corona-Schutzimpfung vorbeikommen.

Vor Ort werden die Kräfte des Impfzentrums und des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes des Kreises durch Helfer vom Deutschen Roten Kreuzes unterstützt. Aufklärung und Impfung werden von Ioana Klopf, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, übernommen.

Geplant sind Impfungen für 100 Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 17 Jahren sowie eine unbegrenzte Anzahl an erwachsenen Begleitpersonen, teilt die Kreisverwaltung am Donnerstag mit. Trotz aller Corona-Widrigkeiten soll es auch dieses Mal wieder ein bunter, lockerer und soweit möglich auch ein fröhlicher Tag werden, heißt es in der Mitteilung des Kreises. Dies ist die dritte Impfaktion dieser Art, die der Kreis für Kinder und Jugendliche in Büdelsdorf organisiert.