Kronshagen

Auch in diesem Jahr wird die große Tanne vor dem DSW Nord Senioren- und Pflegeheim Kronshagen wieder zum Wunschbaum der Bewohner. Die haben ihre Wünsche dort aufgehängt und hoffen darauf, dass sich ein paar Wunscherfüller finden, die mit einer Kleinigkeit den Heimbewohnern zu Weihnachten eine große Freude machen wollen.

Geschenke, die Herzen öffnen

„Den Wunschbaum gab es im vergangenen Jahr das erste Mal. Das war richtig toll, ich habe sogar das bekommen, was ich mir gewünscht habe“, erzählt Barbara Huuk. Die 58-Jährige lebt seit drei Jahren im Pflegeheim. Ihre Augen beginnen zu strahlen und ein Lächeln ist in ihrem Gesicht, als sie von der Bescherung erzählt. „Ich habe einen rosa Haarreifen bekommen mit Perlen und Glitzer und bunte Haarbänder, um mir einen Zopf zu machen, darüber habe ich mich riesig gefreut.“ Auch in diesem Jahr hat Huuk wieder einen Wunsch an den Baum gehängt. „Jetzt wünsche ich mir einen schwarzen Haarreifen mit Glitzer“, sagt sie. „Glitzer ist einfach toll, aber das muss dann auch zum ganzen Outfit passen, das ist mir wichtig.“ Im vergangenen Jahr hat sie im Heim gefeiert, ihre Tochter sei für ein paar Stunden dort gewesen. „Was ich in diesem Jahr mache und wer mich besuchen kommt, dass weiß ich noch gar nicht“, sagt sie und eine Träne kullert über ihre Wange. „Wir hatten aber schon eine schöne Weihnachtsfeier hier im Haus, mit Kaffee und Kuchen, wir haben gesungen und Bingo gespielt.“

Zur Bescherung werden die Geschenke verteilt

„Der Wunschbaum ist eine tolle Idee“, sagt Carolin Fahlenbock. „Mit kleinen Dingen kann man große Freude machen.“ 74 Menschen leben derzeit in der Einrichtung in Kronshagen. Das Team vom Pflegeheim hat die Wünsche der Bewohner in kleine goldene Tütchen gepackt und an die große Tanne vor dem Haupteingang gehängt. Daneben eine Schere, damit Wunscherfüller aus Kronshagen sich ein Tütchen abschneiden, ein Päckchen packen und einem Bewohner seinen Wunsch erfüllen können. Mal ist es der glitzernde Haarreif, mal ein schönes Duschgel, alles Kleinigkeiten, die am Heiligen Abend das Herz aufgehen lassen. „Bis zum 23. Dezember können die Päckchen bei uns zwischen 10 und 18 Uhr am Haupteingang gleich neben dem Wunschbaum abgegeben werden“, sagt Fahlenbock. Einen Tag später würden sie dann bei der Bescherung im Haus verteilt werden.

Carolin Fahlenbock ist die neue Leitung der sozialen Betreuung im DSW Pflegeheim Kronshagen. Quelle: Sven Janssen

Neue Leiterin in der sozialen Betreuung

Die 55-jährige Carolin Fahlenbock hat im Dezember die Leitung der sozialen Betreuung im DSW Nord Senioren- und Pflegezentrum Kronshagen übernommen. Für sie war es ein Wiedereinstieg in den Bereich. „Bis 2016 habe ich in Schwerin im Betreuten Wohnen mit dem Schwerpunkt Demenz gearbeitet“, erzählt sie. Dann sei sie ins Umweltministerium nach Kiel gewechselt. „Das war ein schöner Job“, sagt sie, aber sie habe sich auch immer wieder in ihren alten Beruf zurückgesehnt. „Deshalb habe ich all meinen Mut zusammengenommen und bin wieder in die Pflege gegangen.“ Ihr Steckenpferd sei die Demenzbetreuung. „Der Bereich soll im Pflegeheim Kronshagen ausgebaut werden.“ Auch ihr Pudelmischling Charly wird als Therapiehund dabei sein. Besonders freut sie sich, dass sie als Leiterin nicht nur Verwaltungs- und Organisationsaufgaben übernimmt, sondern auch selbst in der Betreuung mitarbeitet.

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Für den ganzen Bereich suchen wir noch Ehrenamtliche, die sich engagieren möchten“, sagt Fahlenbock. Die würden natürlich angeleitet und von den Fachkräften im Haus unterstützt. Niemand werde im Ehrenamt alleingelassen. Wer Interesse hat, kann sich telefonisch unter 0160-97237834 melden.