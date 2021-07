Achterwehr

Der Weg zum neugegründeten Verein „Gemeinschaft zur Erhaltung des Kulturguts der Gemeinden im Amt Achterwehr“ ist selbst bereits ein Stück Geschichte. Schon 2009 titelte die Kieler Nachrichten „Kein Platz für die Dorfgeschichte – Dorfchronistin schlägt Alarm“. Die besagte Chronistin war Gerlind Lind, heute stellvertretende Vorsitzende des neuen Vereins. Und auch im Oktober 2019 sah es so aus, als sei eine Vereinsgründung und die Schaffung eines zentralen Archivorts im geplanten neuen Amtsgebäude in Felde in greifbarer Nähe. Doch die Corona-Pandemie verzögerte beide Vorhaben erheblich.

Bereits 2018 schlossen sich die Ortschronisten im Amt zu einer Interessengemeinschaft zusammen. Der neue Verein bietet nun aber andere Möglichkeiten. „Es ist verlässlicher, wenn ein Verein, der auf lange Zeit angelegt ist, als Ansprechpartner fungiert“, sagt Karsten Dölger.

Verein nimmt gerne Fundstücke von Bürgern entgegen

Neben den Ortschronisten sind das Amt sowie alle amtsangehörigen Gemeinden kooperative Mitglieder im Verein. Das gemeinsame Ziel ist es, erhaltenswertes Kulturgut aus der Geschichte der Gemeinden zu finden, zu sichern und zu erhalten. Dabei spielen auch die Bürger eine zentrale Rolle. Alte Fotos von Gasthöfen, das Kassenbuch eines Gutes oder ein Tagebuch vom Urgroßvater – was auf Dachböden oder in Kellern lagert, nehmen die Ortschronisten nur allzu gern in Augenschein. Das soll keine Einbahnstraße sein. „Wenn man uns etwas gibt, können wir auch etwas wiedergeben“, sagt Lind mit Blick auf ungeklärte Familiengeschichten oder andere Fragen aus der Vergangenheit.

Und neben Material sind die Chronisten auch auf der Suche nach weiteren Unterstützern. „Nun müssen wir den Verein mit Leben füllen, öffentlich bekannt machen und gucken, dass wir jüngere Menschen nachholen“, sagt Rolf Dornbusch. Man suche auch ganz praktische Hilfe, ergänzt Gerlind Lind, wenn es zum Beispiel um den künftigen Internetauftritt oder aber das Ordnen historischer Fotos ginge. „Und wir wollen eine Veranstaltung ins Auge fassen, um uns der Öffentlichkeit zu präsentieren und das Interesse zu wecken“, sagt Vorsitzender Hans Werner Hamann. Man wolle in den Gemeinden selbst „das Bewusstsein für die Kulturgeschichte vor Ort schaffen“, benennt Hamann eines der zentralen Ziele des neuen Vereins.

Die angesprochenen historischen Fundstücke sollen langfristig auch öffentlich ausgestellt werden. Zudem ist ein zentrales Vorhaben der angestrebte Archivraum, der für das geschichtliche Material als Sammelort entstehen soll. Dieser war ursprünglich im geplanten Amtsneubau in Felde geplant. Durch die Verzögerung des Baus braucht es eine Zwischenlösung für die Archivierung der Amtsgeschichte. „Das ist ein wichtiger Punkt, den wir klären müssen“, sagt Lind.