Barkelsby

Als sie die Kostenschätzung von Architekt Matthias Wohlenberg hörten, kamen Barkelsbys Gemeindevertreter ins Schlucken. 715 000 Euro brutto soll der anvisierte Schulanbau nach der neuesten Planung kosten. Obwohl die bisher verfolgte Entwurf bei rund 480 000 Euro gelegen hatte, stimmte eine 9:2-Mehrheit am Donnerstag für die sogenannte „große Lösung“.

2022 wird mit acht statt sieben Klassen gerechnet

„Zeitdruck ist da“, machte Bürgermeister Fritz-Wilhelm Blaas (FWB) klar. Denn nach den Sommerferien 2022 werden an der Grundschule 43 neue Erstklässler erwartet. Das würde zwei neue Einschulungsklassen bedeuteten. Dadurch würde die Gesamtzahl von derzeit sieben auf acht Klassen steigen. Für ihren Unterricht fehle derzeit ausreichend Platz.

Schon jetzt ist die Kapazitätsgrenze der auch wegen ihrer Ganztagsangebote nachgefragten Schule ausgereizt. Um sieben Klassen mit 145 Kindern unterrichten zu können, wurden für dieses Schuljahr Container aufgestellt. Auch, um das Provisorium im Lauf des Jahres 2023 zu beenden, soll erweitert werden. Schon 2020 war ein 436 400 Euro teurer Anbau mit einem neuen Klassenraum und einer Multifunktionsmensa fertig gestellt worden.

Kostenexplosion im Baubereich macht Anbau an die Schule teurer

Ein Grund für den Kostenanstieg: Im Gegensatz zum bisherigen Entwurf soll das Obergeschoss des Anbaus für die Offene Ganztagsschule (OGS) genutzt werden. Während im Westflügel des Parterres ein zusätzlicher Klassenraum Richtung Norden entsteht, sind oben ein Multifunktions-, ein Lager- und ein Nebenraum für die OGS geplant. Die Mehrheit der Gemeindevertreter war sich einig, dass die OGS-Angebote am Nachmittag in den kommenden Jahren weiter nachgefragt sein werden. Insofern sprach für den Bau-, Umwelt- und Wegeausschussvorsitzenden Sönke Greve (FWB) alles dafür, die Investition für die OGS schon jetzt anzugehen. Ein Grund dafür war der Anstieg der Baukosten.

„Im Baubereich sind die Kosten explodiert“, sagte Architekt Wohlenberg, als er die Ausgaben erläuterte. „Preise sind jetzt 20 bis 40 Prozent höher als vor einem Jahr“, sagte er. Greve rechnete damit, dass der Anstieg auch in den kommenden Jahren anhalten könnte. Insofern sei es sinnvoll, das Geld schon jetzt zu investieren. Denn in der Rücklage von rund 1,7 Millionen Euro verliere es durch die Inflation automatisch an Wert. Auch wegen der für sie unzureichenden Absprachen über die Planänderung sah die SPD-Fraktion das Ganze kritisch und votierte mit zwei Stimmen dagegen.

Bauarbeiten starten frühestens im März 2022

Schulleiter Klaus Düllmann freut sich über den Beschluss. Denn der Unterricht im Container soll für ihn kein Dauerzustand bleiben. Das muss es nach dem erhofften Zeitplan für die Erweiterung auch nicht. Vorgesehen ist, dass der Bauantrag bis Anfang Oktober gestellt wird. Doch auch wenn das klappt, dürften die Arbeiten frühestens im März 2022 starten. Anvisierter Termin der Fertigstellung ist der 22. Oktober am Ende der Herbstferien 2022. „Die Grenzen des Wachstums sind erreicht“, stellt Düllmann beim Blick aufs Gebäude und das Gelände fest. Da 2023 vermutlich nur eine Klasse eingeschult wird, denkt er, dass ein Bestand von sieben Klassenräumen im Anschluss reichen sollte. „Es muss darauf geachtet werden, dass wir auf jeden Fall die Kinder unserer Einzugsgemeinden Barkelsby, Gammelby und Loose unterrichten. Kinder aus Eckernförde oder von woanders werden dann nur angenommen, wenn noch Plätze frei sind“, so Düllmann.