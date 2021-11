Gettorf

Warum muss Gettorf beim Bau eines Nahwärmenetzes auf die Tube drücken? Ganz einfach: Der Klimawandel wartet nicht auf Aufschub von Entscheidungen in den Kommunen. Sie müssen bis 2030 65 Prozent Kohlendioxid einsparen. Die CO2-Bilanz aber ist bisher extrem bescheiden – auch in Gettorf.

Damit konfrontierte Sebastian Krug von der Klimaschutzagentur Rendsburg-Eckernförde jetzt die knapp 60 Gettorferinnen und Gettorfer, die zur Einwohnerversammlung gekommen waren. Hier sollte es auch um das umstrittene Biogas-Blockheizkraftwerk gehen, das ein privater Investor aus Tüttendorf am Bürgerpark bauen will. Doch weniger der Streit war Thema. Vielmehr ging es um den Stellenwert, den Nahwärme aus regenerativen Energien für den Klimaschutz leistet.

Gut besuchte Einwohnerversammlung Gettorf: Das Thema Nahwärme allein nimmt schon über zwei Stunden Zeit ein. Quelle: Cornelia D. Mueller

Gettorfer Einwohnerschaft heizt vor allem mit fossiler Energie

Der Klimamanager rechnete vor: 55 Prozent der Energie, die Gettorfer Privathaushalte einsetzen, werden durch Erdgas (28 Prozent) und Erdöl (27 Prozent) erzeugt. Die fossilen Energieträger aber sind die großen Klimakiller. Der Stromverbrauch in Gettorf konzentriert sich auf 39 Prozent.

Der wird zwar durch Solar- und Windenergie und Wasserkraft zunehmend klimaneutral erzeugt (aktuell laut Bundeswirtschaftsministerium 46 Prozent regenerative Energie). National betrachtet speisen Energieunternehmen aber weiter noch zu 42 Prozent Strom ein, der auf Basis fossiler Brennstoffe produziert wird. Über elf Prozent der elektrischen Energie kommt aus Kernkraftwerken, drei Prozent aus anderen Quellen.

Das Blockheizkraftwerk (BHKW) nicht gleich Blockheizkraftwerk ist, stellte Krug auch klar. Konkret geht es in Gettorf um eine Anlage, die Strom mit Biogas aus Tüttendorf erzeugen soll. Den würde der Investor gewinnbringend ins Netz einspeisen. Die dabei entstehende Wärme würde Wasser erhitzen, das in einem Behälter neben dem Maschinenhaus gespeichert wird. Damit könnten die Haushalte in der Nähe versorgt werden. Wer sich dann ans Netz anschließt, würde die eigene Ölheizung oder Gastherme abschalten.

Krug: „Da Biogas eingesetzt wird, dessen Brennstoff aus der Umgebung kommt – Gülle vom eigenen Hof und anderen Betrieben, Mais, andere Pflanzen –, ist die Stromerzeugung praktisch klimaneutral. Erdgas als Brennstoff würde mit 248 Gramm CO2 pro Kilowattstunde, Heizöl 314 Gramm zu Buch schlagen.“ Insgesamt werde dieses eine BHKW 1500 bis 2000 Tonnen Klimagas im Jahr einsparen. „Das sind fünf Prozent der Emissionen im Bereich Wärme. Sie sehen, dass auch danach bis 2030 sehr viel auf allen Ebenen zu tun bleibt für die Gemeinde und alle Bürger. Es ist höchste Zeit.“

Der Meeresbiologe Sebastian Krug ist Manager der Klimaschutzagentur des Kreises Rendsburg-Eckernförde. Quelle: Hans-Jürgen Jensen (Archiv)

Torsten Riegler von der Bürgerinitiative Pro Bürgerpark (IPB), die den Standort am Park ablehnt, bezweifelte Krugs Biogas-Rechnung. Mais und Co. würden transportiert, es entstünden Abgase. Die Produktion von Düngemitteln verursache Klimagas, ebenso Tiere, deren Gülle zu Gas wird. Das bemängelte auch Stefan Dix. Er ergänzte, eine für Nahwärme ausgelegt Ringleitung um Gettorf, in die Produzenten an mehreren Standorten einspeisen könnten, mache das BHKW an dieser Stelle aus seiner Sicht überflüssig.

Klimaschutzagentur sieht keine Alternative zu Nahwärme in Gettorf

Krug entgegnete, er sei kein Freund der Massentierhaltung und des Maisanbaus. „Mais hat keine Zukunft, andere Brennstoffe werden ihn ablösen. Wir dürfen nicht die Augen davor verschließen, dass die Gülle da ist. So lange ist sie guter Brennstoff. Auch aus Klärschlamm lässt sich Biogas machen. Wir sind erst am Beginn.“ Große Blockheizkraftwerke, die Strom ergänzten, wenn Sonne und Wind nicht lieferten, seien künftig unverzichtbar. „Nur so wird ein klimafreundliches Stromnetz stabil.“

Klimaneutral sei Biogas in dem Sinne, dass nachwachsende Rohstoffe zunächst CO2 abbauen. Würden sie nicht zur Biogasproduktion eingesetzt, setzten sie es bei der Verrottung wieder frei. „Das ist der natürliche Kreislauf, der als klimaneutral definiert wird. Gäbe es den nicht, wäre es auf der Erde Minus 18 Grad kalt“, erklärte Krug, der Meeresbiologe ist und in der Klimaforschung gearbeitet hat.

Geprüfte Standorte für ein Nähwärmekraftwerk. Quelle: LINA SCHLAPKOHL

Städteplanerin Kerstin Langmaack vom Büro BCS und Landschaftsarchitekt Dietmar Ulbrich stellten im Anschluss sechs mögliche BHKW-Standorte vor und stuften sie vorläufig ein. BCS führt die Analyse für die Gemeinde. Die Politik will vor der Weichenstellung für Nahwärme mittels F- und B-Plan Alternativen ausloten und sich Klarheit über den Park-Standort verschaffen. „Die Untersuchung ist nicht abgeschlossen“, betonte Langmaack. „Wir erläutern nur den Sachstand.“

Heizkraftwerk am Park wäre aus Naturschutzsicht nicht unkritisch

Sechs mögliche Standorte wurden geprüft in Gettorf. Einen, an der Hüttenkoppel, gibt es schon. Den betreibt der Tüttendorfer Investor. Einen weiteren sieht die Planerin im Bereich Klärwerk. Hier könnten Strom und Wärme mittels Klärgas erzeugt werden. Die Siedlungsbereiche zu beiden Seiten des Hasselrotts wären so versorgt. Hinter dem Rotdornweg auf dem Acker sieht Langmaack auch unkritisches Potenzial. So wäre das Quartier nördlich davon abgedeckt. Zusätzlich könnte ein BHKW im erweiterten Gewerbegebiet Eichkoppel Firmen Wärme liefern.

„Der ebenfalls geprüfte Standort Am Brook liegt zwar günstig am Ortskern. Aber er ist aus naturschutzfachlicher Sicht nicht geeignet“, unterstrich Ulrich. Auch bei einem BHKW am Park sieht er Probleme. „Laut Umweltbericht zur F-Plan-Änderung ist er zwar möglich. Aber es gibt aus meiner Sicht erhebliche Bedenken hinsichtlich Verlegung der Leitungen durch die Allee und die Baufahrzeuge. Die Wurzeln der großen Bäume würden voraussichtlich geschädigt.“

Laut Langmaack „gibt es hier sehr hohe Anforderungen an den Schallschutz, auch im tieffrequenten Bereich“. Dabei geht es nicht nur um den Schutz von Menschen, sondern auch der Tiere im angrenzenden Zoo. Der Tierpark züchtet unter anderem vom Aussterben bedrohte Arten nach, die möglicherweise empfindlich auf Schallfrequenzen reagieren, die der Mensch nicht hört.