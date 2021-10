Rendsburg

134 Impfungen und die geplante Öffnungszeit um knapp drei Stunden überschritten: Die Bilanz der ersten Corona-Impfaktion des Kreises Rendsburg-Eckernförde im ehemaligen Impfzentrum in Büdelsdorf kann sich sehen lassen.

Wie berichtet, hatte Schleswig-Holstein die Finanzierung der Impfzentren Ende September eingestellt, die Einrichtungen deswegen geschlossen. Da die Behörde die Räume in Büdelsdorf jedoch noch bis Jahresende gemietet hat, bietet sie auf eigene Kosten einmal pro Woche weitere Impfungen an, lässt mobile Impfteams von hier ausrücken.

Ob der großen Nachfrage fordert Prof. Stephan Ott, Leiter der Gesundheitsbehörde des Kreises, nun eine Reaktivierung des Impfzentrums mit Unterstützung des Landes.

Große Nachfrage nach Booster- und Grippe-Impfungen

„Der Andrang zeigt den hohen Bedarf für ein niedrigschwelliges Angebot“, sagt der Mediziner. Weniger niedergelassene Ärzte als gedacht impften, gleichzeitig gebe es durch ausstehende Zweitimpfungen, die Booster-Impfung insbesondere für Ältere und die anstehende Grippewelle weiter einen hohen Bedarf.

So sei auch eine Verabreichung des Grippeschutzes denkbar, der besonders jetzt sinnvoll sei, da das Immunsystem durch die strikten Hygieneregeln aus der Übung sei. Vorteil dabei: „Corona-Auffrischungsimpfung und Grippeschutz können simultan verabreicht werden“, so Ott.

Impfzentrum Büdelsdorf öffnet noch einmal wöchentlich

„Ein Weiterbetrieb des Impfzentrums in vollem Umfang ist ohne Unterstützung des Landes nicht denkbar“, sagt Ott. Er sei deswegen jedoch schon in Kontakt mit dem Gesundheitsministerium. Unabhängig von der Entscheidung des Landes will der Kreis Rendsburg-Eckernförde das bisherige Impfzentrum in Büdelsdorf (Am Friedrichsbrunnen 2) bis zum 22. Dezember 2021 wöchentlich öffnen. Dort können immer mittwochs von 16 bis 19 Uhr alle ausstehenden Corona-Impfungen verabreicht werden – egal ob Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung.