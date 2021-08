Neues Angebot in der Gastronomie - Andronaco in Eckernförde: Im Supermarkt einkaufen wie in Italien

Der Einzelhandel in Eckernförde kommt in Bewegung: Gastronom Dirk Lettmann hat mit Andronaco einen Supermarkt mit italienischen Spezialitäten und einem Bistro eröffnet. Er verrät sein Erfolgsrezept.