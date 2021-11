Man kann sich damit gut die Zeit vertreiben und zudem problemlos Abstand halten: Angeln zählt daher zu den Hobbys, die sich in der Corona-Krise wachsender Beliebtheit erfreuen. Das Ergebnis: Die Nachfrage nach den Lehrgängen für den Fischereischein steigt. In Groß Wittensee wird einiges verlangt.

Von Rainer Krüger