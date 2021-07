Eckernförde

Wer von der Bundessraße 76 aus Richtung Kiel in die Eckernförder Preußerstraße einbiegen möchte, sieht sich weiterhin mit einem Sperrschild konfrontiert. Schon Ende Mai sollten dort die Bauarbeiten beendet sein, doch der Abschluss zieht sich hinaus. „Ich wage momentan keine Prognose, wann wieder geöffnet werden kann“, sagt Volker Carstensen, technischer Leitung der Stadtwerke Eckernförde. „Im Juli wird es wohl nichts mehr.“

Mehrere Gründen kommen zusammen, die die Fertigstellung verzögern. Parallel zu den Leitungsarbeiten der Stadtwerke laufen Neubauten in der Preußerstraße, mit denen die Straßenbauabschnitten immer wieder abgestimmt werden müssen. „Damit wir uns nicht in die Quere kommen“, so Carstensen. Zudem müssen Fußgänger und Radfahrer die Straße sicher passieren können. „Sicherheit geht vor“, so der technische Leiter. Da habe auch die Bauberufsgenossenschaft ein Auge drauf.

Preußerstraße Eckernförde: Hotels, Gaststätten, Parkplätze erreichbar

Seit Oktober 2020 laufen die Arbeiten in der Preußerstraße. Seitdem ist die Zufahrt von der B 76 aus Richtung Kiel voll gesperrt. Die Hotels und Gaststätten sowie die Strandparkplätze können aber weiterhin über die Zufahrt vom Exer aus angefahren werden. In den Bauabschnitten regelt dann eine mobile Ampelanlage den Verkehr und führt ihn halbseitig vorbei. Abschnittsweise sind die Bauarbeiten inzwischen vorangeschritten.

Verlegt werden Breitbandkabel, Stromversorungsleitungen sowie Gas- und Wasserrohre. Geplant ist zudem ein Ringschluss der Wasserleitungen Berliner Straße und Preußerstraße. Er soll bei einem Rohrbruch die Weiterversorgung der Haushalte ermöglichen, die bislang nur über Stichleitungen angeschlossen sind. Für diesen Ringschluss ist allerdings eine Pressung unter den Bahnschienen beim Beachside erforderlich, die vermutlich erst in einem Dreiviertel bis einem Jahr realisiert werden kann. Die Wiederöffnung der Preußerstraße, so Carstensen, sei davon allerdings nicht abhängig.

Hürden hier sind für die Stadtwerke andere Faktoren. So steht momentan eine Asphaltlieferung aus, die bestellt ist. Auch Sicherheitsauflagen bremsen die Arbeiten. „Wir geben unser Bestes“, so der technische Leiter. „Aber Sicherheit geht vor.“