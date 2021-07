Eckernförde

Die Arbeitslosenzahlen in der Region Eckernförde sind im ablaufenden Monat nur leicht gestiegen. Nach Angaben der zuständigen Arbeitsagentur Neumünster waren Ende Juli 1254 Menschen ohne Job gemeldet. Das sind 17 mehr als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote bleibt bei 3,7 Prozent.

Im Vorjahr sahen die Zahlen noch weniger gut aus. Da betrug die Quote 4,4 Prozent. Damals waren 225 Erwerbslose mehr registriert als in diesem Jahr. Dem Arbeitgeberservice der Agentur wurden in der Region Eckernförde im Juli 115 sozialversicherungspflichtige, freie Stellen gemeldet. Das sind elf mehr als im Vormonat und 51 mehr als im Vorjahr.

Unterbeschäftigung wenig gesunken

Ähnlich sieht die Situation im gesamten Kreis Rendsburg-Eckernförde aus. Hier sank die Arbeitslosenquote im Jahresvergleich von 4,9 auf 4,4 Prozent. Im Vergleich zum Juni blieb sie gleich. Im Kreis sind aktuell 6348 Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen, 113 mehr als im Juni und 629 weniger als im Vorjahr. Die Unterbeschäftigung sank leicht um 0,4 Prozent auf 8864 Menschen. Vor einem Jahr lag sie noch um 6,1 Prozent höher.

Die Leiterin der Arbeitsagentur, Manuela Bagger, spricht von einem saisonüblichen Anstieg der Arbeitslosenzahlen bei relativ geringen Abgängen. Hier mache sich bemerkbar, dass junge Menschen, die die Schule oder eine Ausbildung beendet hätten, auf der Suche nach einer Anschlussperspektive seien. Dennoch zeigt die Statistik für sie einen „deutlichen Aufwärtstrend“. Die Unternehmen fragten wieder spürbar mehr Personal nach, so Bagger.