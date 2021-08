Ascheffel

Regen und Konzerttechnik passen nicht zusammen. Weil am Sonntag, 22. August, um 16.30 Uhr in Ascheffel Niederschlag einsetzte, entschloss sich Organisator Frank Boysen, das für 18 Uhr geplante Open-Air-Singen am Aschberg zu verschieben.

Weil die Wettervorhersage gut ist, will Boysen das Aschbergsingen 24 Stunden später nachholen. Wer Lust hat, gemeinsam Volkslieder zu singen, sollte sich am Montag, 23. August, um 18 Uhr am Aschberg einfinden.

Aschbergsingen in Ascheffel gibt es seit Jahrzehnten

Das Aschbergsingen in Ascheffel gibt es seit Jahrzehnten. Mit Kissen und Decken lassen sich Volksliederfans auf den Rängen der Tribüne nieder. Initiator des Aschbergsingens in Ascheffel ist der einstige Pastor Jochen Senft.

Gut 35 Jahre ist es her, dass Senft erstmals zu einem Singen auf den 98 Meter hohen Hügel gerufen hat, und seitdem treffen sich die Sängerinnen und Sänger regelmäßig wieder. Die Zahl der Teilnehmer wuchs. Überwiegend sind es die Älteren, die sich vom Aschbergsingen in Ascheffel angezogen fühlen.