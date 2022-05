Ascheffel

Eine Pflanzaktion der besonderen Art sorgt für neue Laubbäume im Naturpark Hüttener Berge. Unweit des Aschbergs pflanzten Kinder der Grundschule aus Ascheffel am Dienstagmorgen unter fachkundiger Anleitung aus dem Bereich Forstwirtschaft der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein allein 120 junge Bäume in die Erde. Zuvor hatte ein örtlicher Lohnunternehmer bereits einen Großteil der vorgesehenen Fläche mit Tausenden Bäumen bepflanzt und das Areal gegen Wildverbiss eingezäunt.

4,5 Hektar neuer Wald

Hintergrund der Aktion ist das Engagement der Tankstellenkette „Anton Willer GmbH & Co KG“. Das Familienunternehmen hat sich unter dem Titel „WillerWald“ dem Naturschutz verschrieben und sponsert regelmäßig junge Bäume für neue Wälder zwischen Nord- und Ostsee. Der Hintergrund: Pro getanktem Kubikmeter Kraftstoff sorgt der Kieler Mittelständler für einen Quadratmeter neuen Wald – den Willer-Wald. Mit Unterstützung der Kunden sind so mehr als 140 000 Quadratmeter neue Waldfläche in Dithmarschen entstanden. Diesmal kamen 4,5 Hektar unweit von Ascheffel hinzu.

„Es ist großartig, dass wir nun mit der Aufforstung unseres zweiten Abschnitts Willer-Wald beginnen und diese tolle Unterstützung der Grundschule Ascheffel erhalten“, sagte Axel Niesing, Geschäftsführender Gesellschafter der Willer GmbH. „Es ist schön zu sehen, mit welcher Begeisterung die Kinder sich für diese Umweltaktion einsetzen, denn auch ihnen ist bereits bewusst, wie wichtig Waldbestand für unsere Region ist und dass sie damit für ihre eigene Zukunft bessere klimatische Bedingungen schaffen.“ Für diese Pflanzaktion haben die Organisatoren den internationalen Tag des Waldkindergartens ausgewählt.

Mit von der Partie war der Vorstand der Kieler Coop eG. Denn: Mitglieder der Genossenschaft erhalten unter dem Titel „cooptimisten“ beim Tanken an allen 30 Willer-Stationen einen Rabatt von einem Cent pro Liter Kraftstoff und unterstützen damit auch den Willer-Wald. „Willer schafft beste Voraussetzungen für mehr Nachhaltigkeit in der Region. Wir freuen uns, gemeinsam mit unseren Mitgliedern dieses Engagement aktiv zu unterstützen“, sagte Coop-Vorstand Norman Boje.

Kinder kennen sich aus

Ahorn, Elsbere und Wildapfel – die Kinder haben die Bäume gleich erkannt, die zunächst noch in Kisten vor ihnen standen. „Ich bin wirklich positiv überrascht, wie gut sich die Kinder schon auskennen“, sagte Rolf-Martin Niemöller, der als fachkundiger Berater von der Bezirksförsterei Hohenwestedt für die Landwirtschaftskammer vor Ort war und den jungen Leuten gern zeigte, wie die Bäume richtig gesetzt werden. „Es ist wichtig, dass die Kinder frühzeitig die Zusammenhänge zwischen Naturschutz und dem Wald als CO2-Speicher lernen.“

Der Boden im Naturpark Hüttener Berge ist nach Auskunft Niemöllers besonders gut für Laubbäume geeignet. Aber: Mit nur rund elf Prozent der Landesfläche ist Schleswig-Holstein nach wie vor das Schlusslicht unter den Bundesländern in Sachen Wald.

Eine Attraktion, auf die sich vor allem die Jungs aus der Grundschule am Dienstag gefreut hatten, musste leider kurzfristig ausfallen. Ursprünglich war geplant, dass eine Handvoll Spieler von Holstein Kiel am Morgen auch zum Spaten greifen. Doch mussten sie kurz zuvor absagen. Die Mannschaft ist seit der Saison 2020/21 als Klimapartner dabei und unterstützt die Willer-Wald-Aktion. Unter anderem stellt der Verein jedes Mal elf Bäume, wenn in seinen Spielen ein Tor fällt.