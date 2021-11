Ascheffel

Diese Auszeichnung lässt die 120 Mädchen und Jungen an der Grundschule Hüttener Berge jubeln. Die Lernstätte ist jetzt als erste Naturpark-Schule im Altkreis Eckernförde zertifiziert. Die mit der Übergabe der Zertifizierung am Freitag offiziell gewordene Kooperation zwischen der Schule und dem Naturpark Hüttener Berge zielt auf mehr nachhaltiges Lernen im Unterricht.

Rastplatz-Projekt des Naturparks Zu den Aufgaben eines Naturparks gehört es auch, die Region als Erholungsbereich zu gestalten. Deshalb wurde dieses Jahr im Naturpark Hüttener Berge ein Rastplatz-Projekt umgesetzt. In sieben Gemeinden wurden zehn Tisch-Bank-Kombinationen sowie eine Sitzbank aufgestellt. Zwei der Garnituren sind überdacht. Die Rastplätze liegen in den Gemeinden Ahlefeld-Bistensee, Damendorf, Holzbunge, Klein Wittensee, Osterby, Owschlag und Sehestedt. Das 10 753 Euro teure Projekt wurde mit 8602,40 Euro von der Aktivregion Eckernförder Bucht gefördert.

Detlef Kroll als Vorsitzender des Naturpark-Vereins und Schulleiter Thomas Graue erklären, was die Zertifizierung bedeutet. „Naturparkziele sind der Schutz von Natur und Landschaft. Deswegen fördert der Naturpark auch Umweltbildung. Ich bin froh, dass es dafür jetzt die erste Naturpark-Schule gibt“, so Kroll. „Wir heißen Grundschule Hüttener Berge. Da lag es nah, dass wir die erste Naturpark-Schule werden wollten“, sagt Graue lächelnd.

An der Naturpark-Schule gibt es Projektunterricht im Wald

Bei der Umweltbildung unterstützt der Naturpark die Schule mit Rat, Material und Frauenpower. Denn im Vorlauf der Partnerschaft war Naturpark-Mitarbeiterin Justina Möllers dieses Jahr bereits mit Kindern im Wald. „Ich habe ihnen in der nahegelegenen Försterei die Stockwerke des Waldes gezeigt“, berichtet Möllers. Mädchen und Jungen der 2a können sich noch gut an den Ausflug erinnern und wissen um die unterschiedlichen Lebensbedingungen auf dem Boden, in Buschhöhe oder oben auf den Bäumen.

„Am Boden habe ich Regenwürmer und Körner gefunden“, berichtet die siebenjährige Schülerin Helen aus Holzbunge. Damals konnte sie sich Pflanzen und Tiere genau mit einer der vom Naturpark gestellten Lupen ansehen. Und noch etwas haben die Kinder im Gedächtnis behalten. Sie spielten mit Facettenbrillen fangen. „Diese Brillen simulieren die Facettenaugen von Insekten. Damit bekommen die Kinder einen neuen Blick auf die Welt. Bei der veränderten Wahrnehmung ist dann auf einmal das Fangen eine neue Herausforderung“, erläutert Justina Möllers.

In jeder Klassenstufe in Ascheffel läuft ein Umweltbildungsprojekt

Um zertifiziert zu werden, hat sich die Grundschule zu Umweltbildung in allen Klassenstufen verpflichtet. „Für jeden Jahrgang gibt es Projekte. Erstklässler erkunden den Wald“, verrät Graue. In der 2. Klasse wird der für Kindergruppen geeignete Erlebnis-Garten „Himmelgrün“ in Damendorf besucht. Für die dritte Jahrgangsstufe gibt es ein Projekt zur Ernährung. „Dazu kann auch gemeinsames Pizza-Backen gehören“, so Möllers. Insbesondere dafür und für die Waldausflüge dürfte sie sich nach aktueller Planung einbringen. Denn in der vierten Klasse geht es in die Zentrale der Abfallwirtschaft Rendsburg-Eckernförde (AWR). Bei diesem Projekt informieren Experten der AWR über die Müllentsorgung.

Ascheffel soll nicht die einzige Naturpark-Schule im Bereich bleiben. „Im Dezember wollen wir die Grundschule in Fleckeby auszeichnen“, kündigt Kroll an. Auch im Randbereich der Hüttener Berge wurde schon Vorarbeit geleistet. Denn Fleckeby ist schon seit März dieses Jahres als Draußenschule zertifiziert. Draußenschulen verpflichten sich zu regelmäßigem Unterricht im Freien.