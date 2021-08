Flintbek

Ab dem 1. September heißt es in der Gemeinde Flintbek ganz offiziell „Auf die Räder, fertig, los“: Zum ersten Mal ist die Gemeinde Flintbek bei der Aktion Stadtradeln dabei, die Initiatoren hoffen auf viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Auch Bürgermeister Olaf Plambeck hat sich bereits per App in das „Offene Team“ der Gemeinde Flintbek eingetragen.

Stadtradeln: In Flintbek eine Premiere

„Ich fahre sehr gern mit dem Rad, allerdings setze ich dabei noch komplett auf Muskelkraft“, sagt Olaf Plambeck mit einem Schmunzeln. Der Grund für sein Lächeln: Für das Foto hat Plambeck das Dienstfahrrad der Verwaltung aus der Garage geholt, dabei handelt es sich allerdings um ein Elektro-Fahrrad. Das eigene Bike musste aufgrund des schlechten Wetters am Montag stehen bleiben und dem Auto weichen.

Plambeck geht sonnabends und sonntags gern auf Radtour. „Am kommenden Wochenende geht es mit einem Freund nach Kappeln an die Schlei. Das sind insgesamt rund 160 Kilometer, die wir an dem Wochenende fahren. Wie gesagt, ohne E-Bike, nur mit Muskelkraft.“ Dazu gibt es eine schöne Übernachtung, bevor es wieder zurück geht.

Initiator für das Stadtradeln in Flintbek ist Henrik Brede, Amtsleiter im Bauamt der Gemeinde. „Henrik Brede ist federführend in Sachen Stadtradeln“, betont auch der Verwaltungschef. In der Zeit vom 1. bis zum 21. September heißt es Kilometer sammeln für den guten Zweck.

Ziel der Kampagne des Klima-Bündnisses ist es, möglichst viele Strecken aus dem Alltag klimafreundlich mit dem Rad zurückzulegen. „Dabei ist egal, ob es der Weg zur Arbeit ist oder zur Schule, oder auch die Radtour am Wochenende, jeder Kilometer zählt für die Aktion Stadtradeln“, erklärt Plambeck.

Die zurückgelegten Kilometer können praktisch über die „Stadtradeln App“ nachverfolgt werden, natürlich können die Daten auch manuell auf einem Formular notiert werden. In Flintbek haben sich bereits sechs Teams gebildet.

Neben dem Offenen Team Flintbek steht auch die Feuerwehr Flintbek in den Startlöchern, um mitzuradeln. Der Dirtpark hat ebenfalls bereits ein Team angemeldet, und die weiteren Teams heißen Grün, Kielradler und Feuerwehr. Um den Wettbewerb noch spannender zu gestalten, können zusätzlich zur Teilnahme für die Gemeinde weitere Unterteams gebildet werden – beispielsweise innerhalb eines Unternehmens, der Schule oder des Sportvereins, die dann gegeneinander antreten können.

Beitrag für den Klimaschutz

„Das Stadtradeln ist ein kleiner Beitrag für den Klimaschutz“, betont Plambeck. Vielleicht entdeckten dabei wieder mehr Menschen ihre Freude am Radeln, besonders auf kurzen Strecken. „Da kann man doch gern mal auf das Auto verzichten“, so Olaf Plambeck. In den drei Wochen können alle, die über 16 Jahre alt sind und in Flintbek wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, fürs Klima radeln. Im Team oder als Einzelperson. Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen oder Sportler können sich zusammenschließen. „Jeder Kilometer zählt“, so Plambeck.

Für die besten Radler gibt es auch Gewinne. Bislang haben sich erst 23 Radelnde angemeldet – bis zum 1. September sollten das noch mehr werden.

Bei Fragen rund um das Thema können sich Interessierte gerne an Henrik Brede unter der E-Mail h.brede@flintbek.de oder unter Tel. 04347/905-60 wenden.