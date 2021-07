Wegen der Corona-Krise haben die Organisatoren lange gezittert. Am Sonntag ist es in der Klosterkirche in Bordesholm soweit: Die Festwochen zum 500. Geburtstag des Bordesholmer Altars beginnen. Zwei Figuren des Kunstwerks, der seit 355 Jahren in Schleswig steht, kehren dafür vorübergehend zurück.