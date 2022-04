Eckernförde

Die Wanderausstellung „Literatur im Land“ macht von 23. April bis 29. Mai in Eckernförde Station. Die Wilhelm-Lehmann-Gesellschaft hat die Ausstellung organisiert und die St. Nicolai-Kirche in Eckernförde als Ausstellungsort gewinnen können. Die Ausstellung ist zu den normalen Öffnungszeiten der St. Nicolai-Kirche frei zugänglich.

Gäste können auf Infotafeln mehr über Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus Schleswig-Holstein und zwölf literarische Themenfelder erfahren. Die Arbeitsgemeinschaft Literarischer Gesellschaften und Gedenkstätten hat das Infomaterial konzipiert, unterstützt wird das Projekt unter anderem vom Programm Neustart Kultur der Bundesregierung.

Fokus auf Schriftsteller aus Schleswig-Holstein

In jedem Bundesland werden andere Literaturschaffende vorgestellt, in Schleswig-Holstein zum Beispiel Theodor Storm, Friedrich Hebbel und Günter Grass. Auch die Wilhelm-Lehmann-Gesellschaft aus Eckernförde hat mit Vorschlägen für Zitate und Texte zu Wilhelm Lehmann beigetragen.

In Eckernförde gebe es ein sehr literarisch interessiertes Publikum, das die Wilhelm-Lehmann-Gesellschaft mit dem Programm erreichen will, berichtet Vorsitzende Beate Kennedy. „Literatur im Land zeigt, welche literarischen Schätze wir im Land haben.“

Die Wilhelm-Lehmann-Gesellschaft will besonders das jüngere Publikum ansprechen. „Wir wollen zeigen, dass Literatur nicht nur ein Klub der Grauhaarigen ist“, so Kennedy. Die Ausstellung soll Schulen die Möglichkeit geben, an einem anderen Ort als dem Klassenzimmer Unterricht zu halten. Die Thementafel nehmen mit Aspekten wie „Aufklärung“, „Krieg“ oder „Widerstand“ Unterrichtsthemen nicht nur aus dem literarischen Bereich auf.

Ausstellung „Literatur im Land“ wird ergänzt von Workshops und Lesungen

Ein zentrales Element des Programms ist ein Audio-Workshop für Schulklassen. Die Radiojournalistin und Kulturvermittlerin Daniela Herzberg wird gemeinsam mit Jugendlichen die Themen der Ausstellung als kurze Audioproduktionen aufbereiten. Klassen können sich für die Termine am 4. oder 11. Mai von je 8 bis 13 Uhr anmelden.

Ergänzt wird das Programm von Lesungen und Vorträgen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Autor Carsten Kluth wird sich am 9. Mai ab 19 Uhr mit dem Thema Lebensformen auseinandersetzen. Am 16. Mai liest ab 19 Uhr der Lyriker Arne Rautenberg, am Vormittag gibt der Kinderbuchautor und Lyriker eine Lesung für Schulen.

Zum festlichen Ausklang der Ausstellung am 29. Mai von 12 bis 14 Uhr arbeiten Lyrikerin Doris Runge und Kirchenmusikdirektorin Katja Kanowski an einem abwechslungsreichen Programm.