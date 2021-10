Eckernförde

Das Museum Eckernförde am Rathausmarkt zeigt noch bis zum 9. Januar unter dem Titel „BLAUmachen“ eine Sonderausstellung mit aktuellen Werken von 22 Künstlerinnen und Künstlern aus ganz Schleswig-Holstein. Das Besondere: Alle Exponate beziehungsweise Teile von ihnen sind blau. Mit dieser Idee setzt das Museum eine Reihe fort, die mit „Natürlich grün“ bereits im Sommer 2017 begonnen hatte und aufgrund der Corona-Pandemie erst jetzt wieder aufgenommen werden konnte. Am Sonntag wurde die in Zusammenarbeit mit dem Berufsverband Angewandte Kunst Schleswig-Holstein zusammengestellte Ausstellung feierlich eröffnet.

Eckernförde als Sehnsuchtsort zum Blau machen

„Der Titel ,BLAUmachen’ spielt mit einem Begriff aus der traditionellen Textilfärberei und steht für einen geruhsamen, arbeitsfreien Tag. Er beinhaltet darüber hinaus das Machen, den handwerklichen und schöpferischen Prozess“, sagte Museumsleiterin Dorothee Bieske zu Eröffnung. Und auch Eckernfördes Bürgermeister Jörg Sibbel spannte den Bogen: Beim Thema „blaumachen“ sei man als Stadt Eckernförde geradezu aufgefordert. Als touristische Modellregion inmitten der Corona-Pandemie habe sich das Ostseebad für viele Menschen zu einem Sehnsuchtsort entwickelt, an dem man eben „blaumachen“ könne, so der Bürgermeister.

Die Ausstellung "BLAUmachen" mit Werken von 22 Künstlerinnen und Künstlern aus ganz Schleswig-Holstein ist noch bis zum 9. Januar zu sehen und zeigt unter anderem Halsschmuck von Silke Lazarevic. Quelle: Museum Eckernförde

Die Ausstellung umfasst Stücke aus Keramik, Papier, Metall, Textil und Holz. Darauf sind die Organisatoren besonders stolz: Einige der Künstler und Künstlerinnen, die ihre Ausstellung coronabedingt bereits am Vorabend in kleiner Runde eröffnet hatten, wandeln mit ihren Arbeiten auf der Grenze zwischen Kunsthandwerk und freier Kunst beziehungsweise lassen diese Unterscheidung bewusst hinter sich.

Im Rahmen der Ausstellungseröffnung wurde die Mielkendorfer Künstlerin Eva Koj für die beste künstlerische Leistung in Bezug auf Gestaltung und Technik mit dem „Landespreis für Angewandte Kunst Schleswig-Holstein“ ausgezeichnet. Dieser ist mit 2000 Euro dotiert und wurde von einer Jury vergeben, der nur die Werke, nicht aber die Künstler bekannt waren.

Auszeichnung für die „Punks unter den Gefäßen“

Eva Koj, die in Kiel freie Kunst studiert hatte und ihre Werke seit mehr als 20 Jahren bundesweit und international zeigt, stellt in Eckernförde ihr vierteiliges Werk „Whatshallwedo ...“ aus. „Vier Gefäßskizzen vermitteln auf humorvolle Weise die Mehrdeutigkeit des Begriffs „blaumachen“. Die konsequente Auseinandersetzung mit ihrem Material Steinzeug, die kunstvolle Gestaltung der Gefäße mit farblichen und inhaltlichen Bezügen zur Herkunft des Begriffs aus der Textilfärberei zeigen die handwerkliche und künstlerische Exzellenz Eva Kojs“, so die Begründung der Jury für die Vergabe des diesjährigen Preises an die Künstlerin.

Silke Lazarevic, die Vorsitzende des Berufsverbandes für Angewandte Kunst, sprach mit Blick auf die vier Objekte von „Punks unter den Gefäßen“. Die Bezüge zur menschlichen Gestalt seien in den Gefäßen deutlich zu erkennen. Die Jury sei bei ihrer Entscheidung vor allem durch das Spontane, das Skizzenhafte sowie das Spielerische fasziniert gewesen.

Die Ausstellung „BLAUmachen“ ist ab sofort dienstags bis freitags von 14:30 bis 17 Uhr, sowie sonnabends und sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. An den Sonntagen 14. November, 21. November und 12. Dezember werden zudem einzelne Führungen angeboten. Viele der ausgestellten Werke werden von den Künstlerinnen und Künstlern verkauft.