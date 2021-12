Rendsburg

„Die große Freiheit“ – Wenn man sich die Wurzeln der ukrainischen Künstlerin Anastasiya Nesterova vor Augen hält, bieten die offenen Weiten in ihren Werken noch mehr Raum für endlose Interpretationen. Auch inmitten einer Pandemie. Ihre Kunstwerke sind derzeit in den Rendsburger Museen im Kulturzentrum ausgestellt.

Krim-Krise prägt das Familienleben der ukrainischen Künstlerin

Geboren wurde Nesterova 1979 in der ukrainischen Stadt Sewastopol – auf der Halbinsel Krim am Schwarzen Meer. Ihre Eltern leben dort noch heute. Die beiden, eine ukrainische Malerin und ein russischer U-Boot-Kommandant, kann sie schon länger nicht besuchen. Zu groß ist die Angst, ihren ukrainischen Pass zu verlieren. Der Krim-Konflikt hinterlässt tiefe Spuren im Familienleben der Künstlerin.

Umso aufgeladener mit Emotionen können ihre Bilder verstanden werden. Sie befasst sich mit vielen Themen – mit der Landschaft, dem Wasser oder dem Städtischen. Was viele Werke vereint, ist der weite Horizont. Der Blick geht stets in die Weite. Beinahe träumerisch. Ihr Stilmittel: der Farbholzschnitt. Zwar beherrsche sie alle grafischen Techniken, doch dieser habe es ihr vor allem angetan.

Menschen hinterlassen auf Nesterovas Farbholzschnitten nur Spuren

Die Motive ihrer Arbeiten hält sie keineswegs fotografisch fest. Sie fertigt Öl- und Aquarellskizzen vor Ort an. Die Malerei enthalte für Nesterova jedoch zu viel Subjektivität. Ihr Anspruch sei es, durch die Einschränkung auf Holzschnitt-Flächen das Notwendige, das Allgemeingültige herauszustellen. Dabei genügen ihr wenige Farben. Menschen stellt sie in ihren Werken nicht dar, zumindest nicht auf den ersten Blick. Spuren wie eine leere Kinderschaukel am Strand lassen Kunstliebhaberinnen und Kunstliebhabern den nötigen Freiraum, um Nesterovas Kunst zu lesen.

Ein Blick auf den weiten Horizont: Der Mensch hinterlässt in Nesterovas Werken seine Spuren, taucht aber nicht selbst auf. Quelle: Dr. Martin Westphal, Museen im Kulturzentrum

Anastasiya Nesterova ist in der Druckgrafikszene weitaus keine Unbekannte. Sie erhielt bereits verschiedene Stipendien und Preise wie 2012 den in Bonn verliehenen Valentine-Rothe-Preis und 2013 den Ehrenpreis der dortigen Frauenmuseum-Jury, 2014 den Bersenbrücker Franz-Hecker-Preis. Die Auflage ihrer Holzschnitte ist zumeist sehr gering, in der Regel gibt es höchstens fünf Exemplare.

