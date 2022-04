Rendsburg

Viel Chrom, glänzender Lack, dröhnende Motoren: Hunderte Auto- und Motorenfans aus ganz Norddeutschland haben sich am Freitag zum „Carfreitag“ auf dem Gelände des Eiderparks in Rendsburg getroffen. Im Mittelpunkt stand dort einmal mehr alles, was Räder hat. Angekündigt war das Treffen auf verschiedenen Szene-Portalen im Internet sowie in sozialen Netzwerken. Trotz regen Interesses reichten die Besucherzahlen aber nicht an die Massen vergangener Jahre heran.

Die ersten Autos kamen bereits um 8 Uhr

Bereits ab 8 Uhr sind die ersten Fans vor Ort. Immer wieder heulen in den umliegenden Straßen die Motoren auf. Neben ihren polierten und tiefer gelegten Fahrzeugen aller Marken und Epochen haben einige Autofreunde auch Bierzeltgarnituren, Campingstühle und Grills im Kofferraum. Die Besucher nehmen sich Zeit zum Fachsimpeln und Staunen.

Das können sie zu Beispiel bei Matthias Gabriel aus Nordfriesland. Er ist mit einem Hingucker nach Rendsburg gekommen. Sein alter Audi 80 B3 Typ 89 mit 75 PS fällt sofort ins Auge. Halb verrostet und mit allerlei Figuren, Aufklebern, Flaggen und Trödel ausgestattet, bilden sich zeitweise Menschentrauben um das Ende der 80er Jahre gebaute Fahrzeug, das als solches kaum noch zu erkennen ist.

Auch Ratten kommen zum Einsatz

Das Erscheinungsbild seines Wagens sei durchdacht, sagt der Besitzer stolz, und es erzähle eine Geschichte. „Ich habe das Auto im Mad-Max-Stil und als Endzeit-Geschichte entwickelt“, sagt Gabriel. Rund um das Auto sowie im Kofferraum und neben dem Fahrer sitzen kleine Ratten aus Gummi oder Plüsch. Schilder „Ratten im Einsatz“ warnen vor den Nagetieren. Dazu gehören Totenköpfe, Militär-Devotionalien, Gasmasken und Kruzifixe zur Weltuntergangsstaffage. Auf der Motorhaube liegt ein Fotoalbum und dokumentiert den jahrelangen Umbau des Gefährts.

„Vor zehn Jahren habe ich es von meinem Bruder bekommen“, sagt Gabriel. „Das ist mein Alltagsauto. Ich fahre jeden Tag zur Arbeit damit.“ Auch über den TÜV habe Gabriel den alten Audi trotz großflächiger Roststellen und einiger grobschlächtiger Reparaturen immer bekommen. „Da gab es immer nur kleine Mängel“, berichtet der Fahrer. Technisch sei das Auto immer vollkommen in Ordnung.

So seien die Aufbauten auf dem Dachgepäckträger, die aus alten Munitionskisten, einem grinsenden Skelett, Benzinkanister und Klappspaten bestehen, gesondert gesichert. „Das ist innen alles mit Ketten fest gemacht“, versichert Gabriel. So müsse der Trödel auf dem Autodach verkehrsrechtlich wie jeder Transport auf einem Dachgepäckträger gewertet werden.

Der Mad Max-Fan ist zum ersten Mal beim „Carfreitag“ dabei. „Seit 8 Uhr bin ich hier und habe schon mit vielen netten Menschen über mein Auto gesprochen.“

Seit etwa 15 Jahren gibt es das „Carfreitag“-Treffen der Tuner-Szene in Rendsburg, oft begleitet von Polizeikontrollen, bei denen nach unzulässigen Umbauten an den Fahrzeugen gesucht wird. Auch diesmal haben die Ordnungshüter ein wachsames Auge auf das Geschehen am Eiderpark. Mehrmals sind Streifenwagen auf dem Gelände unterwegs. „Die grüßen dann immer freundlich“, berichtet Autofan Gabriel.