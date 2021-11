Bordesholm

Die Polizei in Bordesholm sucht mit einem Zeugenaufruf einen Autofahrer, der am Donnerstag, 28. Oktober, auf dem Parkplatz einer Arztpraxis einen anderen Wagen beschädigt hat und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Die Schadenshöhe ist unbekannt.

Nach Angaben von Sönke Petersen, Sprecher der Polizeidirektion Neumünster, muss sich der Unfall auf dem Parkplatz in der Holstenstraße 55 am Donnerstag, 28. Oktober, zwischen 11 und 12.10 Uhr ereignet haben. Es handelt sich um die Praxis des Allgemeinmediziners Dr. Wolf-Rainer Wolfers. Beschädigt worden ist ein roter VW Caddy. Links neben dem Caddy hat offenbar ein silberner Pkw, vermutlich Mercedes A-Klasse, gestanden, in dem ein älterer Herr im Alter zwischen 70 und 80 Jahren gesessen hatte, so der Polizeisprecher.

Der 41-jährige Caddy Fahrer kam gegen 12.10 Uhr zu seinem PKW zurück und bemerkte dann zu Hause, dass sein Fahrzeug an der linken vorderen Seite beschädigt wurde. „Diese Beschädigung kann nur auf dem Parkplatz geschehen sein“, so die Polizei. Außerdem wird auch der Fahrer des silbernen Pkw gesucht, der links neben dem roten VW Caddy gestanden hat. Hinweise bitte an das Polizeirevier Bordesholm unter der Rufnummer 04322/96100.