Rumohr

Zu einem schweren Verkehrsunfall mussten am Donnerstagmorgen die Feuerwehren aus Schierensee, Rumohr und Molfsee ausrücken. Gegen 7.55 Uhr verlor ein 41-jähriger Fahrzeugführer aus Neumünster offenbar am Steuer seines Wagen das Bewusstsein und dadurch die Kontrolle über seinen Wagen. Sein Fahrzeug prallte auf der Landstraße 318 in Höhe des Rumohrer Ortsteils Rotenhahn in einen Laster und wurde lebensgefährlich verletzt.

Eingeklemmter Fahrer aus Auto herausgeschnitten

Der Mann war auf dem Weg nach Kiel, als er mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geriet und in den Lkw prallte. Der Laster wurde von einem 48-Jährigen gelenkt und kam aus Richtung Kiel. Der aus Preetz stammende Lkw-Fahrer konnte nicht ausweichen – es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Pkw-Fahrer in seinem Wagen eingeklemmt wurde.

Einsatzleiter war Jens Dettmer von der Feuerwehr Rumohr, das technische Gerät für die Befreiung des Schwerverletzten kam von der Feuerwehr Molfsee. Gemeinsam mit der Notärztin setzten die Molfseer Kameraden das notwendige hydraulische Gerät ein, um den Mann aus dem Autowrack zu befreien.

Vier Stunden war die Straße gesperrt

Da eine Rückenverletzung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde ein Rettungshubschrauber angefordert – die Schierenseer Feuerwehrleute sorgten für den Brandschutz bei der Landung. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum nach Kiel geflogen, der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt und kam ebenfalls mit einem Rettungswagen ins UKSH.

Die L 318 wurde im Bereich der Unfallstelle zwischen 8 und 12 Uhr voll gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Es entstand ein Schaden an den beiden Fahrzeugen von geschätzt 50 000 Euro.