Groß Vollstedt/Felde

Autor Frank Trende wuchs im Dieksanderkoog in einem Dorf auf, das wie die Neulandhalle von den Nationalsozialisten angelegt und als eine Kultstätte in Dithmarschen vermarktet wurde. Er erforschte als erster die Geschichte seines Dorfes. Jetzt stellt er das zweite Buch vor.

„Ich mähte vor der Neulandhalle Rasen, als jemand auf mich zu kam und fragte: Wo hat er gestanden?“ erinnert sich Autor Frank Trende (58) an den Moment, als er begann, sich für die Geschichte seines Heimatdorfs zu interessieren. Das Gespräch mit dem Touristen schockierte den damals 16-Jährigen einigermaßen. „Ich fragte: Wer? Er sagte: Na, Adolf Hitler.“

Ja, 1935 war Hitler zur Grundsteinlegung im damals nach ihm benannten Koog mit dem auf dem Reißbrett entworfenen Dorf und der Neulandhalle als Zentralgebäude gekommen. Der Besuch hatte einen Hype ausgelöst. Das Bauprojekt, in dem Landgewinnung, Lebensmittelerzeugung, dazu Blut-Boden-Ideologie durch die Propaganda der Nationalsozialisten miteinander verwoben wurden, lockte Reisebusse voller Touristen nach Dithmarschen.

Es gab wenig Information über das symmetrisch angelegte Dorf

In seiner Jugend fand Frank Trende, der heute in Groß Vollstedt lebt, wenig zur Baugeschichte des Dorfs Dieksanderkoog. Die symmetrische Anlage fiel ihm auf. Es unterschied sich deutlich von gewachsenen Nachbardörfern. Seit 1985 forschte er in Archiven im Land und in Berlin zur Entstehungsgeschichte. Nach seiner Einschätzung ist er der erste, der die Entstehung und Besiedelung des Koogs erforschte. Sein Ziel: Die Darstellung der Nazis als idealisierende Propaganda-Show zu entlarven.

„Das war alles eine große Inszenierung“, sagt Trende zum Bauprojekt. 30 Köge sollten gebaut, die Nordsee bis auf die Linie von Sylt zurückgedrängt werden. 13 Köge sollten an der Mündung der Eider entstehen. Propagiertes Ziel: Auf dem neuen Land Bauern ansiedeln, die Lebensmittel im großen Stil anbauen. Es blieb bei den vollmundigen Ankündigungen. Im Vergleich zur gesamtdeutschen Lebensmittelerzeugung spielte der Ertrag aus dem Koog nie eine Rolle, recherchierte Frank Trende. Für Propagandazwecke jedoch funktionierte die Geschichte vom Neuland und den Siedlern bestens.

Für Frank Trende steckt in Dieksanderkoog ein teuflischer Plan

„Vor zehn Jahren erschien der erste Band zur Geschichte des Dieksanderkoogs, „Neuland! War das Zauberwort“. Im 2021 erschienen Buch „Die Neulandhalle in Dithmarschen“ widmet Trende sich ausschließlich dem Gebäude, das er dem Felder Architekten Ernst Prinz zuschreibt. Es ist als eine Art ideologisches Zentrum im Dorf geplant. Einem Tempel ähnlich, mit großen Skulpturen an den Außenwänden, die Arbeiter, Bauern und den Reichsarbeitsdienst idealisiert darstellen. Innen eine Feuerstelle. „Teuflisch,“ nennt Frank Trende die ideologische Absicht hinter dem Gebäude. Wird ein Koog angelegt, war dort immer ein Platz für eine Kirche vorgesehen. Bei der Planung des Dieksanderkoogs wurde statt der Kirche die Neulandhalle gebaut. Eine Verschiebung mit Kalkül.

Brisante Fotos von einem Mann aus dem Reichsarbeitsdienst entdeckt

In den Band flossen Fotos der Baugeschichte ein, die der Felder Antiquariatsinhaberin und Kunsthistorikerin Annegret Thiemann zugespielt wurden. „Leute stellen häufiger Bücherkisten bei uns vor die Tür.“ In einer entdeckte sie die Fotos, die ein Mann vom Reichsarbeitsdienst wohl unbemerkt geschossen hat. „Weil ich das erste Buch von Frank Trende kenne, konnte ich sie einordnen.“

Sie gab sie an den Autor weiter, der sie im Buch mit den Hochglanz-Bildern aus dem Propagandamaterial in Kontrast setzte. In der Zeit, als die Bilder gemacht wurden, waren sie wohl brisantes Material: „Die Halle durfte nicht privat fotografiert werden.“

Trende setzt im Buch literarische Zitate aus dem zweiten Teil des Drama Faust von Johann Wolfgang von Goethe, aus dem Schaffen von Hermann Kant und Knut Hamsun in Beziehung zur Ideologie hinter Hallenkonzeption und zur von den Erbauern beabsichtigten Wirkung.

Sein Forschungsziel: „Es ist ein Stück Versöhnungsgeschichte mit der Vergangenheit. Ich kann mich konstruktiv mit der schlimmen Zeit auseinandersetzen“, sagt Frank Trende. „Wir sind nicht verantwortlich für die Nazi-Zeit, aber wir sind verantwortlich für die Art, wie wir mit der Erinnerung umgehen.“

Die Neulandhalle in Dithmarschen- Geschichtsort – Kulturort – Lernort, Frank Trende, Heide, Boyens 2021 (ISBN: 9783804215511). 118 S., 22 Euro.

Neuland!war das Zauberwort. Neue Deiche in Hitlers Namen. Heide, Boyens 2011 (ISBN:9783804213401). 232 S., 28 Euro.