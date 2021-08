B 203 zwischen Fockbek und Elsdorf-Westermühlen teilweise gesperrt 

Fockbek

Im Kreis Rendsburg-Eckernförde hat es zwischen Elsdorf-Westermühlen und Fockbek auf der B 203 sowie in Neu Duvenstedt im Ortsteil Mohr gekracht.

Unfall zwischen Elsdorf-Westermühlen und Fockbek auf der B 203

Bei dem ersten Unfall auf der B 203 landete ein Auto auf dem Dach. Nach ersten Angaben der Leitstelle musste die Bundesstraße für die Bergungsarbeiten zeitweise in beide Richtungen voll gesperrt werden. Inzwischen fließt der Verkehr auf jeweils einer Fahrspur an der Unfallstelle vorbei.

In Mohr in Neu Duvenstedt sind wenig später ein Auto und ein Mofa kollidiert. In dem 133-Einwohner-Ort ist im Moment der Rettungshubschrauber Christoph 42 im Einsatz.

Nähere Angaben zu den Hintergründen der Unfälle, der Zahl der Beteiligten und der schwere ihrer Verletzungen konnte die Leitstelle am Freitagnachmittag noch nicht machen.