Autofahrer, die ab Montag, 16. August, zwischen Eckernförde und Groß Wittensee unterwegs sind, müssen sich auf Umleitungen einstellen. Die Bundesstraße B 203 wird in diesem Bereich bis voraussichtlich 11. Oktober für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. In den acht Wochen sollen die beschädigte Fahrbahn und der Radweg saniert werden.

Nach Angaben des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr beginnen die Arbeiten zunächst mit dem Radweg, dessen Asphaltdecke vom 16. August bis zum 5. September erneuert wird. Betroffen ist der Abschnitt zwischen dem Ortsteil Timmermeß der Gemeinde Groß Wittensee und dem Ortseingang Eckernförde. Schon für die Sanierung des Radwegs muss die B 203 zwischen Groß Wittensee (Kreuzung Brandenhorst) und Eckernförde (Kreisverkehr) voll gesperrt werden. Radfahrer werden während der Bauphase in einem abgegrenzten, sicheren Bereich über die Fahrbahn geführt.

Sperrung für Verkehrssicherheit und Arbeitsschutz

Anschließend lässt der Landesbetrieb die B 203 in drei weiteren Bauabschnitten auf einer Länge von knapp vier Kilometer erneuern. Geplant ist der folgende Ablauf für die Fräs- und Asphaltierungsarbeiten: vom 6. bis 19. September zwischen der Kreuzung Brandenhorst und Goosefeld (Katzheide/Dorfstraße), vom 20. September bis 7. Oktober zwischen Goosefeld und Eckernförde (Kreisverkehr) und vom 8 bis 11. Oktober der Kreisverkehr am Eckernförder Ortseingang. Während für die B 203 zwischen Groß Wittensee und Eckernförde in der gesamten Bauphase eine Vollsperrung gilt, bleibt der Eckernförder Kreisel bis auf das Sanierungswochenende im Oktober weiter befahrbar.

Die lange Sperrzeit begründet der Landesbetrieb mit der Verkehrssicherheit sowie dem Arbeitsschutz für die Bauarbeiter. Die Anliegergrundstücke der Baustrecke sind zu Fuß oder per Rad immer erreichbar. Die Anfahrbarkeit mit dem Auto kann laut Landesbetrieb „zeitweise nicht möglich oder eingeschränkt sein“. Hierzu informiere die Baufirma vor Ort. Bei Bedarf würden auch individuelle Lösungen gesucht.

Das sind die Umleitungen

Vollsperrung der B 203 zwischen Groß Wittensee und Eckernförde vom 16. August bis voraussichtlich 11. Oktober 2021 | Maße: 92 x 68 mm Quelle: LINA SCHLAPKOHL

Für den Durchgangsverkehr werden während der Vollsperrung der B 203 Umleitungen ausgeschildert. Weiträumig lässt sich die Baustelle über die Landesstraße L 265 (an Osterby und Ascheffel vorbei) bis zur Autobahnanschlussstelle Owschlag umfahren. Kleinräumige Umleitungen führen von Eckernförde entweder über die L 42 nach Haby und die K 78 weiter nach Groß Wittensee oder über die L 265 und die K 51 (Windeby, Osterby, Damendorf, Groß Wittensee).

Zwei Millionen Euro für knapp vier Kilometer

Für die Sanierung wird die Asphaltdecke der Bundesstraße rund zwölf Zentimeter tief abgefräst. Nach Angaben des Landesbetriebs soll die Fahrbahn anschließend mit acht Zentimetern Asphaltbinder und vier Zentimetern einer hoch belastbaren Splittmastixdecke wieder aufgebaut werden. Das gelte auch für den Kreisel am Ortseingang Eckernförde. Während der Bauphase bleibt die B 203 für Rettungsdienste passierbar.

Da die Arbeiten wetterabhängig sind, schließt der Landesbetrieb terminliche Verschiebungen der Bauabschnitte nicht aus. Die Gesamtkosten der Maßnahme beziffert der Baulastträger auf rund zwei Millionen Euro, die vom Bund finanziert werden.