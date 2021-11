Wasbek

Am Dienstagmorgen  ereignete sich um kurz vor 7 Uhr auf der B430 in Fahrtrichtung Neumünster in Höhe Wasbek ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen. Mehrere Personen wurden verletzt.

Zeitweilig war die B430 in dem Bereich voll gesperrt. Aktuell ist der Verkehr noch in Fahrtrichtung Hohenwestedt gesperrt.

Polizei leitet Verkehr an Unfallstelle vorbei

Richtung Neumünster wird an der Unfallstelle durch die Polizei vorbei geleitet.

Am Montagabend hatte es Unfall im Auffahrtsbereich auf die A7 gegeben: Bei der Anschlussstelle Neumünster-Süd ist ein mit Schweinehälften vollbeladener Lastwegen von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug stürzte den Abhang hinunter und überschlug sich.

Von KN/RND