Bald gibt es wieder eine Baustelle weniger in Rendsburg: Gerade wurde der Rohbau der neuen Eiderbrücke (B 77) fertiggestellt, jetzt steht nur noch der Anschluss an die Fahrbahn an. Wann der Verkehr über das neue Bauwerk rollt und warum der Zeitplan für die Region so wichtig ist, lesen Sie hier.