Eckernförde

Mehrere Frauen sind in Eckernförde vergangenen Freitag von einem Exhibitionisten belästigt worden. Nach Polizeiangaben hatte er sein Geschlechtsteil entblößt und seine Opfer aufgefordert, ihm bei sexuellen Handlungen behilflich zu sein.

Die Frauen wurden in der Zeit zwischen 13.20 und 13.45 Uhr auf dem Parkplatz am Eckernförder Bahnhof von dem Exhibitionisten angesprochen. Dabei saß er in einem schwarzen Wagen und hatte sich entblößt.

Weiteres Opfer im Bereich Schwastrum

Gegen 15.30 Uhr wurde laut Polizei eine weitere Frau im Bereich Schwastrum (Gemeinde Damp) von dem Mann in ähnlicher Weise angesprochen und zu sexuellen Handlungen aufgefordert. Nachdem sich die Geschädigte aus der Situation herausretten konnte, gelang es ihr, sich das Kennzeichen zu merken und die Polizei zu informieren.

Ein 36-jähriger Tatverdächtiger wurde daraufhin von den Beamten vorläufig festgenommen. Aufgrund der Tatumstände geht die Polizei davon aus, dass der mutmaßliche Täter weitere Frauen in ähnlicher Weise bedrängt und belästigt haben könnte.

Die Kriminalpolizei Eckernförde bittet betroffene Frauen, sich unter Tel. 04351/89212610 (Kripo) oder Tel. 04351/908-110 (Polizeiwache Eckernförde) zu melden.