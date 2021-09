Barkelsby

Alf Marten formuliert es klar und unmissverständlich. „Hände weg von den Kleingärten!“, sagt er als Reaktion auf einen Mehrheitsbeschluss der Gemeindevertretung. Die 8:2-Entscheidung zum Planungsstart für ein neues Wohnbaugebiet mit rund 20 Häusern hat beim Vorsitzenden des Kleingartenvereins Barkelsby die Alarmglocken läuten lassen. Denn auf dem vorgesehenen Gelände westlich der Straße „Am Sportplatz“ haben die Kleingärtner ihr Reich. In elf Parzellen blühen die Blumen und reifen die Äpfel. Die gut 0,75 Hektar große Fläche hat der Verein seit 1947 von der Gemeinde gepachtet. Über den Aufstellungsbeschluss zum Einleiten der Bauplanung auf der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung seien die Kleingärtner vorher nicht informiert worden.

Kleingärtner wollen für ihre Parzellen kämpfen

Gerüchte über den Plan habe es laut Marten (76) bereits 2020 gegeben. „Mit dem Beschluss ist es definitiv“, so der 76-Jährige. „Wir werden um die Kleingärten kämpfen“, kündigt er im Namen der 20 Clubmitglieder an. Für einen Erfolg sieht er gute Chancen. Denn er habe gute Argumente für den Erhalt. Wird doch im Grundbuch ausdrücklich darauf hingewiesen, das Areal als Dauerkleingarten zu erhalten. Zudem sei die von der Gemeinde bislang vorgesehene Ausgleichsfläche mit nur 1600 Quadratmetern viel zu klein.

Ein anderes Argument gegen das neue Wohngebiet lieferte auf der Sitzung SPD-Gemeindevertreter Wolf-Dieter Ort. „Im Gebiet liegt der tiefste Punkt in Barkelsby. Schon allein deswegen halte ich es nicht für geeignet“, sagte er vor dem Votum, bei dem er mit Nein abstimmte. Auch Marten hält die Fläche für feucht. So sieht es auch Heinz Lorenzen. Der 81-Jährige ist bürgerliches Mitglied im Barkelsbyer Bauausschuss und Hausbesitzer in der Straße „Am Sportplatz“. Er ist auf der Seite der Kleingärtner. Zudem glaubt er, dass die direkt neben dem geplanten Baugebiet verlaufende Hochspannungsleitung Häuslebauer abschreckt. Das geplante Wohngebiet soll neben dem Kleingartengelände auch eine etwa 0,75 Hektar große Koppel umfassen, die Marten von der Gemeinde gepachtet hat. Die 3,5 Hektar sollen durch den vorverhandelten Kauf einer landwirtschaftlichen Fläche erreicht werden.

Notfalls Volksabstimmung über das geplante Wohngebiet

Marten will die Kleingärten auf jeden Fall erhalten. Wenn keiner das Gespräch mit ihm sucht, kann er sich sogar eine Volksabstimmung darüber vorstellen. Um ein solches Votum herbeizuführen, müsste er zunächst in einem Bürgerbegehren Unterschriften von zehn Prozent der Wahlberechtigten sammeln. Bei 1561 Barkelsbyern und Barkelsbyerinnen Stand Ende 2020 hält er das für möglich. „Ich habe viele Kontakte in der Gemeinde“, sagt er zuversichtlich. Wohngebiet-Befürworter und Bürgermeister Fritz Wilhelm Blaas (FWB) will Kontakt zu den Kleingärtnern aufnehmen. Dabei sei er auch bereit, die Ersatzfläche zu vergrößern. Zu moorig sei es dort nicht. „Zu einem Bürgerbegehren muss es nicht kommen“, sagt er. Wie es weitergeht, dürfte also von der Reaktion der Kleingärtner abhängen. Wann sie Position beziehen, kann Marten sagen: „Wir feiern im Oktober Erntedank. Dann beschließen wir das weitere Vorgehen.“