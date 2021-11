Gettorf

Zufriedene Besucherinnen und Besucher gehen mit Christbaumschmuck und Adventskränzen nach Hause. Mit dem Basar am Sonnabend – gerade noch vor den verschärften Pandemie-Regeln – knüpfte der DRK-Ortsverein Gettorf erfolgreich an die Tradition vor Corona an. Doch schon beim Verkaufen hatten die Aktiven des Deutschen Roten Kreuzes ihr nächstes Projekt im Kopf. Den erneuten Start der Corona-Teststation im ehemaligen Impfzentrum auf dem Gelände der Isarnwohld-Schule. Für den Vorsitzenden Timo Brockstedt war der Markt Anlass, die aktuelle Lage des Vereins zu schildern.

„Wie das Wiederöffnen der Teststation zeigt, prägt Corona unser Vereinsleben“, so der 45-Jährige. Auch für das Gettorfer DRK gelte: „Corona-Zeit ist Krisen-Zeit.“ Denn natürlich wurden in den Lockdowns die Treffangebote beim DRK heruntergefahren. „Der Basar-Kreis war im Juli wieder als erste Gruppe aktiv“, so Brockstedt. Andere wie die Bridge-Gruppe (montags ab 19 Uhr und dienstags ab 15 Uhr) sowie die Yoga-Übungen (mittwochs ab 10 Uhr) folgten.

Basar motivierte Mitglieder des DRK-Ortsvereins in Gettorf

„Der Basar ist für uns unter dem sozialen Gesichtspunkt etwas Besonderes“, erläutert Brockstedt. Denn schließlich komme beim Erfüllen von Kundenwünschen sowohl bei Gästen als auch Verkaufenden gute Stimmung auf. Und außerdem brachte der Markt auch die Gruppen des Vereins für ein Gemeinschaftsprojekt zusammen.

So half auch Karina Martensen (43) von der DRK-Bereitschaft mit beim Basar. Mit Nikolausmütze kontrollierte die 43-Jährige am Eingang des DRK-Hauses nach 3G-Reglement. Doch bald wird sie auch in der Teststation stehen. „Ich werde den Leuten die Stäbchen in die Nase stecken“, so Martensen. Denn diesen Teil der Testarbeit hatte sie schon von April bis zur Betriebseinstellung wegen mangelnder Nachfrage im Oktober übernommen. „Ich dürfte inzwischen schon 500 Leute getestet haben“, erzählte sie. Ihre Erfahrungen: „Die Leute sind generell freundlich. Ich muss beim Einführen vorsichtig sein, denn die Nasen unterscheiden sich.“ Was sie sich von den Testwilligen wünsche: „Alle sollten vor dem Test ins Taschentuch schnäuzen“

Neben zehn Aktiven der Bereitschaft helfen noch zehn weitere DRK-Mitglieder beim Testen. „Ende Oktober habe ich gehofft, dass Tests nicht wieder durchgeführt werden müssen“, gab Martensen zu. Durch die veränderten Öffnungszeiten der Teststation werde die Belastung für sie größer. „Früher waren es immer zwei Stunden abends am Freitag, Sonnabend und Sonntag. Jetzt wird dienstags, donnerstags und sonntags von 17 bis 19 Uhr getestet. Die Testzeiten an den Arbeitstagen hatte ich sonst für die Familie“, sagte sie bedauernd.

„Natürlich helfen wir als DRK, wenn wir gebraucht werden“, so Brockstedt. Auch er gehört zur Bereitschaft. Allerdings sei das Testen inzwischen auch aus finanziellen Gründen wichtig. „Vor Corona sorgte die Bereitschaft durch den DRK-Dienst bei Veranstaltung für Einnahmen. Dieses Geld fehlt. Die Tests fangen etwas auf“, erklärt er. Dennoch gehe der DRK-Ortsverein durch Corona an seine Rücklagen. Die Mitgliederzahl blieb trotz Corona mit rund 380 konstant. Allerdings bremste die Pandemie die dringende Werbung neuer Mitglieder aus. „Unser Altersdurchschnitt liegt bei über 70 Jahren“, so Brockstedt.

Einnahmen des Basars finanzieren Arbeit des DRK-Ortsvereins mit

Und natürlich war auch der Basar als Geldquelle willkommen. „Etwa 150 Besucher brachten etwa 1400 Euro Einnahmen“, bilanzierte Brockstedt erfreut. Zufrieden waren auch die Gäste. So Doris Heinrich und das befreundete Ehepaar Günter und Annemarie Rost aus Altenholz. „Wir haben gehört, dass es hier Adventskränze gibt“, verriet Annemarie Rost. Der Tipp bestätigte sich. Beide Frauen kauften je einen Kranz für zwölf Euro. „In der Qualität gibt es die sonst gar nicht mehr“, meinte Annemarie Rost.