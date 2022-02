Strande

Es kommt Bewegung in die umstrittenen Pläne, an der Freidorfer Au in Strande Wohnungen für Senioren zu bauen. Die Gemeinde hat eine Änderung des entsprechenden Bebauungsplans Nummer 4 ausgelegt. Das bedeutet, dass Bürgerinnen und Bürger die Pläne bis 11. März einsehen und dazu Stellung nehmen können.

16 Seniorenwohnungen an der Freidorfer Au in Strande geplant

Wird der Bebauungsplan wie von der Gemeinde vorgeschlagen geändert, können in der Nähe der Grundschule 16 Wohnungen gebaut werden. Bisher ist die Fläche laut Bebauungsplan für ein Gemeindehaus vorgesehen. In der Gemeinde Strande ist umstritten, wie die Fläche an der Au genutzt werden soll.

Die Gemeindevertretung möchte die Fläche an der Freidorfer Au für den Neubau von Wohnungen für Strander Senioren nutzen und dafür das Areal an einen Investor verkaufen. Das Gemeindehaus soll am Ankerplatz in der Nähe des Hafens entstehen.

Die angestrebte Änderung des Bebauungsplans ist auf einen Architektenentwurf abgestimmt, wonach 16 barrierefreie, eingeschossige Wohnungen errichtet werden sollen. Die Gemeinde argumentiert in ihrer Begründung der Änderung, dass aufgrund des demografischen Wandels die Nachfrage nach barrierefreien Wohnungen in Strande steige. Die Wohnungen sollen vorrangig an Strander Senioren vermietet werden, eine Nutzung als Ferienwohnungen wird im Bebauungsplan ausgeschlossen.

54 Meter Knick müssen für das Bauprojekt weichen

Für den nun angestrebten Entwurf müssten insgesamt 54 Meter Knick beseitigt werden. Nachdem der Bebauungsplan geändert wurde, müsste die untere Naturschutzbehörde (UNB) des Kreises Rendsburg-Eckernförde dies genehmigen.

Die UNB teilt dazu mit, dass auf die nähere Umwelt durch die Beseitigung des Knicks „mit geringen Auswirkungen zu rechnen“ sei, weil dieser isoliert liege und eine geringe Gehölzdichte habe. Ein Vorkommen der geschützten Haselmaus im Planungsgebiet sei auszuschließen. Es sei laut UNB aufgrund des öffentlichen Interesses an der Bauleitplanung vorgesehen, für die Beseitigung des Knicks an anderer Stelle einen doppelt so langen Knickabschnitt aus einem Ökokonto neu anzulegen.

Knappes Ergebnis bei Bürgerentscheiden zur Kontroverse

Gegner dieser Pläne wollen das Gebiet an der Au jedoch für ein multifunktionales Gemeindehaus nutzen, der Ankerplatz solle nicht bebaut werden. Sie hatten ein Bürgerbegehren zum Thema auf den Weg gebracht. Die Gemeinde Strande brachte daraufhin einen eigenen, gegensätzlichen Bürgerentscheid ein.

In zwei Bürgerentscheiden im April 2020 konnten die Strander im September 2020 über die Pläne abstimmen. Mit einem knappen Ergebnis stimmten die Bürgerinnen und Bürger für das Wohnprojekt in der Au. Die Entscheidung fiel in der Stichfrage. Die beiden Initiatoren des gegnerischen Bürgerentscheids hatten anschließend eine Klage gegen den Ausgang des Bürgerentscheids eingereicht. Die Klage liegt derzeit beim Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgericht, doch trotz der Klage kann die Gemeinde die Planungen vorantreiben.

Der Bauausschuss Strande sprach sich deshalb im November für den neuen Bebauungsplan aus. Am 9. Dezember stimmte die Gemeindevertretung dem Entwurf des Bebauungsplans zu und beschloss, die Änderung öffentlich auszulegen.

Im Amt Dänischenhagen oder online: Bürger können Stellung nehmen

Bis zum 11. März liegen die Pläne nun laut einem Mitteilungsblatt des Amtes Dänischenhagen in der Amtsverwaltung aus. Täglich von 8 Uhr bis 12 Uhr, dienstags von 14 bis 16 Uhr können Interessierte in Zimmer 14 die Pläne einsehen. Mittwochs bleibt die Amtsverwaltung geschlossen. Weitere Termine sind nach Vereinbarung möglich.

Interessierte können die Planungsunterlagen mit dem Tool „Bauleitplanung online Beteiligung“ im Internet einsehen und sich dort beteiligen. Stellungnahmen können auch schriftlich an das Amt, zu Dienstzeiten zur Niederschrift oder per E-Mail an info@amt-daenischenhagen.de abgegeben werden.