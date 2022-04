Rendsburg

Die Schule am Noor in Eckernförde muss weiter auf den Start der groß angelegten Umbauarbeiten warten. Bis jetzt liegt noch keine Baugenehmigung des zuständigen Bauamtes der Stadt Eckernförde und damit auch noch keine Ausschreibungen für die Arbeiten vor. Währenddessen steigen die prognostizierten Baukosten immer weiter an.

Baubeginn am BBZ am NOK

Zwei Großprojekte an eigenen Schulen will der Kreis Rendsburg-Eckernförde in diesem Jahr angehen. Während für das Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal (BBZ am NOK) in Rendsburg entstandene Mehrkosten teils durch eigene Mittel der Schule auffangen wurden und die Bauarbeiten dort begonnen haben, hoffen Eltern, Schüler und Lehrerschaft der Schule am Noor in Eckernförde noch immer auf einen baldigen Baustart.

Für die malerisch gelegene Sonderschule am Stadtrand sind seit Jahren neue Klassenräume, eine Aula und ein Bereich für die offene Ganztagsschule geplant. Im vergangenen Jahr wurden die Baukosten noch mit rund 2,8 Millionen Euro veranschlagt. Jetzt zeichnet sich ab: Der Umbau wird noch einmal um mindestens eine Million Euro teuer. Grund seien unter anderem die gestiegenen Preise für Material. „Wir erleben derzeit in vielen Baubereichen Preissteigerungen, wie es sie seit 1949 nicht mehr gegeben hat“, sagt Sebastian Hetzel, zuständiger Fachbereichsleiter der Kreisverwaltung.

Um die Kosten für den Umbau vorab seriös beziffern zu können, müssten neben der Inflation noch Aufschläge einberechnet werden. „Und selbst dann ist noch nicht klar, ob wir auf die Ausschreibungen der Gewerke überhaupt Angebote bekommen werden“, so Hetzel unter Verweis auf Erfahrungen bei den beiden laufenden Großprojekten BBZ und Feuerwehrzentrale in Rendsburg-Süd. In beiden Fällen sei es vor allem bei den Gewerken sehr viel teurer geworden, die mit Stahl und Holz arbeiten.

Nachtragshaushalt wird nötig

Hetzel informierte vor wenigen Tagen die Mitglieder im Kreisbauausschuss über den Sachstand Schule am Noor. Tenor: Die Kreispolitik müsse sich auf einen Nachtragshaushalt für das Bauprojekt in Eckernförde einstellen. Wie hoch dieser konkret ausfallen werde, könne man jedoch erst nach Eingang der Angebote sagen.

Klar sei, dass sich die Planer im Kreishaus an den geplanten Umfang der Projekte halten. Weder wurden zusätzliche Vorhaben mit aufgenommen, noch Teile gestrichen. „Wir sind genau bei den Planungen geblieben. Der Bedarf steht ja fest“, sagt Hetzel.

Im Ausschuss wurde seitens der Politik Kritik am Bauamt in Eckernförde laut, wo die Baugenehmigung, die für die Ausschreibungen nötig ist, auf sich warten ließe, während die Baukosten weiter steigen. Hetzel betonte, dass die Kreisverwaltung mit den Kollegen in Eckernförde in ständigem Austausch sei. Zuletzt habe man unter anderem wegen nötiger Fällarbeiten über Baumgutachten sprechen müssen. „Bei solch komplexen Verfahren ist es durchaus möglich, dass notwendige Unterlagen nachgefordert werden“, so Hetzel.

Auch Timm Orth, Chef des Bauamtes in Eckernförde weißt darauf hin, dass der Umbau der Schule am Noor und die dazugehörigen Planungen ein sehr aufwendiges Vorhaben sei. Insbesondere mit Blick auf den Brandschutz und die Barrierefreiheit seien viele Vorschriften zu beachten und müssten durch seine Behörde gründlich geprüft werden, so Orth.