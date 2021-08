Viel hilft viel. Nach dieser Devise wird gerade in der Gemeinde Rieseby gehandelt. Mit der Sanierung der Turnhalle und der Modernisierung des Klärwerks laufen derzeit gleich zwei 3,5-Millionen-Euro-Projekte. Und schon ist eine weitere Millionen-Investition in Planung.

In Rieseby herrscht ein Bauboom

Millionen-Investitionen - In Rieseby herrscht ein Bauboom

Millionen-Investitionen - In Rieseby herrscht ein Bauboom

Von Rainer Krüger