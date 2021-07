An den Bäumen der historischen Emkendorfer Allee werden Äste und Zweige gekappt. Im Auftrag des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr setzen Baumpfleger Säge & Co. für einen Pflegeschnitt an. Die Fahrbahn der Landesstraße 255 wird dafür abschnittsweise halbseitig gesperrt.