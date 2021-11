Eckernförde

Lange umstritten, jetzt Realität: In der Nicolaistraße in Eckernförde wird seit vier Wochen gebaut. Von November bis März sollen die Arbeiten zur Erneuerung des Straßenbelags dauern. Das Ziel lautet Barrierefreiheit. Viele Händler in der Straße befürchteten im Vorfeld Einbußen. Hat sich das bewahrheitet?

Nach vier Wochen Baustelle in der Nicolaistraße: Eckernförder beklagen Einbußen

„Man merkt, dass keine Leute mehr bummeln. Es kommen vielleicht noch halb so viele Kunden wie vorher, alles Stammkunden. Das führt jetzt schon zu extremen Einbußen“, zieht Nicole Krambeck von der Boutique Auszeit ihr Resümee nach vier Wochen. „Es ist richtig ruhig geworden. Das ist ganz übel.“

Ähnlich sieht es bei Martina und Jürgen Elvert von der Boutique You, Me and The Sea aus. Auch sie berichten von starken Verlusten. „Das ist echt heftig“, sagt Martina Elvert. Um wieder mehr Kunden zu erreichen, hat sie extra einen Hintereingang erweitern lassen: Man kann ihren Laden jetzt auch vom Kirchplatz aus betreten. „Die Möglichkeit haben viele meiner Kollegen aber natürlich nicht“, sagt Elvert. Auch einen Glühweinstand auf dem Weihnachtsmarkt betreibe sie, um die Verluste aufzufangen.

Mehrmals war der Baubeginn seit 2018 verschoben worden. Ein Bürgerbegehren konnte durch einen Kompromiss schließlich verhindert werden. Stadt und Unternehmer einigten sich auf den Baubeginn im November dieses Jahres. Währenddessen erhöhten sich die Kosten von ursprünglich 238 000 Euro auf inzwischen 550 000 Euro. Das Land bewilligte Fördermittel in Höhe von 250 000 Euro. Seit dem 1. November ist der Mittelstreifen nun gesperrt.

Einige Händler berichten: Zu den Problemen mit der Baustelle käme noch die schwierige Parksituation in Eckernförde. Das verschlimmere die Situation zusätzlich.

Nicolaistraße: Für einige Läden ist es schwieriger als für andere – je nach Angebot

Anke Mittelstädt vom Laden Lillys Lieblingsstücke ist „eigentlich ganz zufrieden“. Aber auch sie berichtet: „Es ist fast 100 Prozent der Laufkundschaft weggefallen.“ Um das auszugleichen, setzt Mittelstädt jetzt vermehrt auf Werbung. Mit ihrem Angebot an Deko- und Geschenkartikeln habe sie in der Weihnachtszeit aber noch einen Vorteil, sagt sie.

Positiv aufgefallen sind Anke Mittelstädt die Bauarbeiter, die viele Leute durch die Absperrungen lassen, um das Bummeln in der Nicolaistraße zu erleichtern. Hilke Eumann vom Stein- und Esoterikladen Lazuli schließt sich an: „Es ist erstaunlich angenehm mit den Bauarbeitern.“

Eumann sagt: „Natürlich ist es eine totale Einschränkung, ich kann auch keine Tische mehr rausstellen.“ Aber wenn es zügig weitergehe, wolle sie sich nicht beschweren. Der November sei eh ein schwieriger Monat. Sie habe das Glück, dass das Sortiment ihres Ladens in der Umgebung einzigartig sei.

Nur noch gezielte Käufe, kaum Laufkundschaft in Eckernförde

Ähnlich geht es anderen Läden, deren Sortiment eher zu gezielten Käufen einlädt als spontanem Vorbeischauen. Swantje Lehmann verkauft im Waldräuber Kinderbekleidung: „Wer einen Schneeanzug braucht, der braucht eben einen Schneeanzug. Diese Kunden kommen natürlich trotzdem.“ Nur in der ersten Woche sei ihr aufgefallen, dass sehr wenig los war. Aber das habe sich gegeben, als die Leute gemerkt hätten, dass die Straße nicht komplett gesperrt sei. Sie resümiert: „Noch geht es.“

Im Holzplusart führen die Mitarbeiterinnen jetzt eine Strichliste, so wollen sie den Überblick behalten, wie sich die Kundenzahl entwickelt. Bisher kämen noch mehr als erwartet, so Mitarbeiterin Annette Lemburg. Ihre Kollegin Simone Byron ist auch „überrascht.“ Dass man auf beiden Seiten der Nicolaistraße noch gehen könne, sei auf jeden Fall ein gutes Konzept, finden sie.

Viele in der Straße haben das Gefühl, die Baustelle gehe langsamer als geplant voran. Doch Bauamtsleiter Timm Orth versichert: „Manchmal macht man bei Bauarbeiten einen Schritt zurück und wieder vor, aber wir sind sowohl finanziell als auch zeitlich voll im Plan.“ Mit den Händlern in der Nicolaistraße stehe man in einem guten Austausch.