Der aktuelle Plan des Amts Hüttener Berge weist für dieses Jahr 47,8 Stellen aus. Die meisten Frauen und Männer arbeiten in der Zentrale in Groß Wittensee. Allerdings ist einer der drei Fachdienste in Ascheffel untergebracht. Dazu kommen noch Nebenstellen in Borgstedt und Owschlag. Im kommenden Jahr soll die Stellenzahl auf 49,08 steigen. Ein Grund dafür: Das Bauamt wird verstärkt.