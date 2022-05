Bordesholm

Der „Haderslev Domkirkes Pigekor“ aus dem dänischen Hadersleben ist am Sonntag, 8. Mai, in der Klosterkirche in Bordesholm zu Gast. Das Muttertags-Chorkonzert gehört zur Frühjahrsreihe des Vereins zur Förderung der Musik. 

Das Ensemble ist im Nachbarland einer der führenden Chöre Dänemarks. 45 Sängerinnen im Alter von zwölf bis 23 Jahren singen mit und machen auf der aktuellen internationalen Tournee in Bordesholm Station. Das Programm ist anspruchsvoll: Neben der „Peace mass“ von Bob Chilcott werden Werke von Carl Nielsen, Poul Schierbeck und Michael Bojesen sowie einige Sätze aus dem „Magnificat“ von Kim André Arnesen aufgeführt.

In der Vergangenheit hat der Chor, der von Thomas Berg-Juul geleitet wird, vier CDs aufgenommen. 2020 hatte das Ensemble beispielsweise mit dem „Sonderjylland Symonieorchester“ das „Stabat Mater“ des bekannten Chorkomponisten Kim André Arnesen uraufgeführt.

Frühjahrskonzert in Bordesholm: Es gibt noch Karten für die Klosterkirche

Nach Angaben von Pressesprecherin Sabine Gliesmann stehen noch viele Eintrittskarten zur Verfügung. Im Block A kostet der Eintritt 20 Euro, im Bock B 15 Euro. Schülerinnen und Schüler sowie Studierende haben freien Eintritt.

Karten können im Vorverkauf in der Ahlmannschen Buchhandlung in Bordesholm, Holstenstraße 69, gekauft oder unter der E-Mail-Adresse mail@foerdervereinmusikbordesholm.de bestellt werden. Die weitere Termine der Frühjahrskonzerte: Madrigalchor Kiel, Sonntag, 22. Mai, 17 Uhr; Reger-Chor Bordesholm, Kantorei und Orchester an der St. Martin-Kirche Nortorf unter der Leitung von Ulrich Hein, Sonntag, 19. Juni, 17 Uhr.

Am Sonntag läuft in Bordesholm auch der verkaufsoffene Sonntag. 50 Geschäfte öffnen von 12 bis 17 Uhr ihre Türen.