Eckernförde

Die Stadt Eckernförde will verstärkt auf Bürgerbeteiligung setzen. Dafür hat sie sich vor gut einem Jahr eine verbindliche Beteiligungssatzung gegeben und wenige Monate später eine Internet-Plattform dazu aufgebaut. Während Bürger hier schon erste Ideen eingestellt haben, sind seitens der Verwaltung noch keine Vorhaben gelistet, für die sich eine Bürgerbeteiligung anbietet. Doch das ist eine Frage der Zeit.

„Gemeinsam für Eckernförde“ ist der Internetauftritt betitelt. Hier werden Bürger ermutigt, ihre Ideen für die Weiterentwicklung der Stadt einzubringen, und hier findet sich die Vorhaben-Liste, für die eine Bürgerbeteiligung angestrebt wird. Doch sie ist bis dato leer und mit einem Platzhalter gefüllt. Gibt es in Eckernförde also keine Projekte, die nach einer Beteiligung der Einwohner verlangen? Nein, sagt Bürgermeister Jörg Sibbel. Die Vorhaben seien nur noch nicht so weit, dass man etwas Greifbares einstellen könne.

Seebrücke ist künftiges Beteiligungsvorhaben

An Projekten, bei denen die Bürger mitsprechen sollen, mangelt es nicht. Sibbel nennt Beispiele: Dazu gehört die geplante neue Seebrücke, die die maroden Holzstege ersetzen soll. Doch hierzu kann noch ebenso wenig Konkretes gesagt werden wie zum neuen Hochwasserschutzkonzept für die Ostseestadt. Dessen erster, im Ausschuss vorgestellter Entwurf war vom Landesbetrieb für Küstenschutz beanstandet worden und muss noch einmal überarbeitet werden.

Auch die Nachnutzung der ehemaligen Willers-Jessen-Schule und ein Beleuchtungskonzept für das Ostseebad sind nach Ansicht von Sibbel Fälle für eine Bürgerbeteiligung. Projekte sollen jedoch nicht perspektivisch in die Vorhaben-Liste aufgenommen werden, sondern dann, „wenn wir soweit sind“. Projekte für eine Bürgerbeteiligung können jedoch nicht nur Politik (über einen Gremium-Beschluss) und Verwaltung einbringen, sondern auch die Bürger selbst.

Für Bürger-Ideen sind Unterschriften nötig

Um hier den Zufluss zu regeln, ist eine kleine Hürde eingezogen. Für ihre Ideen müssen die Bürger die Unterstützung von einem Prozent aller unterschriftsberechtigten Eckernförder bekommen und dies auch schriftlich vorlegen. Die städtische Koordinatorin für Bürgerbeteiligung, Imke Stoltenberg, und Bürgermeister Sibbel prüfen dann die Vorschläge, ob sie die Kriterien erfüllen und beteiligungsfähig sind. Erst dann landen sie auf der Vorhaben-Liste für eine Bürgerbeteiligung.

Niedrigschwelliger ist die Ideen-Liste, in die jeder Einwohner seine Vorschläge für eine Weiterentwicklung der Stadt eintragen lassen kann. Finden diese Ideen Resonanz, können Bürger daraus eine Unterschriftenaktion für ein Vorhaben initiieren oder auch Politik und Verwaltung die Anregungen aufgreifen. Neun Punkte sind hier bereits eingetragen.

Vorschläge von Geothermie bis Fördeschifffahrt

Das breit gefasste Spektrum reicht von der Nutzung von Geothermie für die Wärmeversorgung von Eckernförder Stadtteilen über die Schaffung von Rundwanderwegen bis zur Verkehrsberuhigung in Borby. Ein Shuttlebus von den Randbereichen in die Innenstadt wird ebenso angeregt wie ein kostenfreier Stadtverkehr an Sonnabenden als Beitrag zur Verkehrswende und ein Seniorenmobil. Charme hat auch die Idee, Eckernförde in die Kieler Fördeschifffahrt einzubeziehen, mit einer Verbindung nach Strande.

Vorschläge für die Ideen-Liste können samt Kontaktdaten formlos bei der Koordinierungsstelle für Bürgerbeteiligung im Rathaus schriftlich eingereicht werden. Unter https://gemeinsam-fuer.eckernfoerde.de gibt es weitere Infos im Internet.