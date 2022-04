Rendsburg

Schreckmoment für einen 21-Jährigen: Als er am Sonntag, 24. April, auf der Spurbahn am Nord-Ostsee-Kanal bei Rendsburg unterwegs war, wurde er gegen 22 Uhr vermutlich von einem Rottweiler gebissen.

Biss am Nord-Ostsee-Kanal: Polizei sucht den Hundehalter

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei etwa 200 Meter vom Bundeswehr-Fähranleger entfernt in Richtung Breiholz. Dort ging das Opfer spazieren, als plötzlich ein großer und ein kleiner Hund unangeleint auf ihn zugestürmt kamen. Dabei soll es sich bei dem großen Tier um einen Rottweiler gehandelt haben. Während der kleine Hund nichts machte, biss der Rottweiler zu.

Der Hundehalter fragte den Geschädigten noch, ob etwas passiert sei, diesem saß der Schock aber noch so in den Gliedern, dass er verneinte. Danach fuhr der Hundehalter mit seinen beiden Hunden in einer dunklen Mercedes-C-Klasse davon, so die Polizei. Erst zu Hause bemerkte der 21-Jährige dann den Schmerz durch den Hundebiss.

Der Hundehalter soll etwa 1,80 Meter groß und 50 Jahre alt sein. Er hat kurze Haare, trug dunkle Kleidung und eine Stirnlampe. Die Polizei in Fockbek sucht jetzt nach dem Halter der beiden Hunde oder Hinweisgebern, die den Hundehalter kennen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Fockbek unter der Rufnummer 04 331/332 266 0.