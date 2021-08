Eckernförde

Dieses Erlebnis beeindruckte alle. 20 Männer und Frauen testeten bei einer sportmedizinischen Fortbildung in Eckernförde Blindenfußball. Mit Augenklappenbinden stellten sie auf Orientierung nach Gehör um. Für manche bot das Spiel überraschende Erkenntnisse.

Was sich im Segment der von der Eckernförder Dampsoft Akademie angebotenen Fortbildung schnell herausstellte: Ohne blindes Vertrauen zum Team funktioniert der Behindertensport nicht. Und auch nicht ohne das Wort „Voy“. „Voy heißt spanisch ,ich komme’. Das ist das Wort, das Spieler sagen sollten, damit die anderen wissen, wo sie sind“, erklärte Wolf Schmidt. Der Trainer des Blindenfußballteams des FC St. Pauli war der Dozent für den Kursus-Teil. „Eine Lerneinheit zum Behindertensport gehört mit zur Fortbildung, um die Zusatzbezeichnung Sportmediziner zu erwerben“, erläuterte der wissenschaftliche Lehrgangsleiter Dr. Eckhardt Klostermeier.

Beim Blindenfußball tragen die Feldspieler Augenklappenbinden

Aus den 20 wurden vier Fünferteams gebildet. Mit aufgesetzten Augenklappenbinden wurde das Kicken für Erdembayar Damdinsuren, Daniel Hellermann, Martin Mayer, Bernhard Menhart und Norman Wolf zur Herausforderung. Bei ständigem „Voy! Voy!“ übten sie zunächst alleine die Ballführung und dann das Zuspiel zu einem anderen Spieler. Dabei halfen die Männer mit den roten Leibchen einander. Denn wer sehen konnte, sagte dem Partner, wie er sich orientieren sollte – sprich wo der ruhende Ball lag oder wo der Mitspieler stand. Im regulären Spiel gehören solche Zurufer als sogenannte Guides mit zum Team.

Nach 45 Minuten Theorie und gut einer Stunde Training ging es am Mittwochnachmittag auf dem Fußballplatz von Eckernförde IF ans Eingemachte. Das rote Team trat gegen die Blauen an. Je zwei Feldspieler gab es. Dazu noch ein Torwart ohne Binde und ohne Abwehrerlaubnis. Dazu noch ein Guide hinter dem gegnerischen Tor. Der fünfte Mann fungierte als lebende Bande. Alle Positionen wechselten von Drittel zu Drittel.

Blindenfußball in Norddeutschland Blindenfußball wird seit 2006 in Deutschland gespielt. Der FC St. Pauli war 2006 der erste norddeutsche Verein, der die Sportart anbot und ist es bis heute geblieben. Gespielt wird in nur einer Klasse – der 2008 gegründeten Bundesliga mit acht Teams. Wer sich Blindenfußball ansehen will, hat dazu an den Bundesligaspieltagen in Hamburg am Sonnabend und Sonntag, 16. und 17. Oktober, Gelegenheit: www.blinden-fußball.de.

Schnell erkannten Zuschauer unterschiedliche Spielertypen. Eher vorsichtig agierte Daniel Hellermann. Der Mannschaftsarzt der 2.-Bundesliga-Mannschaft von Werder Bremen streckte beim Ballführen sicherheitshalber die Hände nach vorne. Teamkamerad Martin Mayer aus Güby – Orthopäde in Damp – legte hingegen ein forscheres Tempo am Ball ein. Mit deutlichem Zug zum Tor startete er den ersten Angriff der Roten. Obwohl vor ihm alles frei war, schoss er den Ball links am Kasten vorbei. Trainer Wolf Schmidt hatte gleich die Analyse parat. Guide Bernhard Menhart hatte falsch hinter dem linken Pfosten gestanden. Da sich Mayer an der Stimme des Guides orientierte, hatte er in dessen Richtung geschossen. In der Folge postierte sich Menhart zentral hinter dem Tor. Später klappte es besser. Richtig geführt, erzielte Mayer den Ehrentreffer bei der 1:4-Niederlage der Roten gegen die Blauen. „Auf das Spiel muss man sich einlassen. Im Training habe ich gemerkt, dass es nur mit blindem Vertrauen zum Partner klappt. Im Spiel fühlte ich mich aber von den vielen Anweisungen überfordert. Ich habe dann primär auf die Ballgeräusche geachtet“, so der 39-Jährige.

Wer anschließend Lust hatte, konnte gegen St.-Pauli-Blindenfußballnationalspieler Rasmus Narjes (21) spielen. Je zwei Feldspieler stellten sich wechselnd der Herausforderung. Allerdings hatte trotz großen Kampfs kein Paar bei der 0:8-Niederlage der Teilnehmer gegen Narjes eine Chance. In der Partie zeigte sich aber auch, wie wichtig das Voy ist. Weil beide im Spieleifer das Rufen vergessen hatten, rannte Narjes bei Folgen des Ballgeräusches Hellermann um. Hellermanns Statement in der Abschlussrunde. „Anfänger sollten beim Blindenfußball einen Kopfschutz tragen.“ Schmidt versprach, über die Anregung nachzudenken.

Die Runde sah den Blindenfußball als gute Sportart zum Teambuilding an. Insbesondere biete sich der Sport zum Zusammenspielen von Menschen mit und ohne Behinderungen an. „Wer sich als Guide einbringen will, kann sich an uns wenden“, sagten Schmidt und Jonas Dawid, sein Cotrainer beim Lernmodul in Eckernförde (blindenfussball@fcstpauli.com).