Blumenthal

Es ist eine Kooperation, die für alle Seiten Positives beinhaltet: Die Gemeinde Blumenthal hat mit dem Abwasserzweckverband Bordesholmer Land (AZV) eine Kooperation geschlossen. Seit Oktober liegt die Verantwortung für die Kläranlage von Blumenthal in den Händen von Abwassermeister Ingo Winkler und seiner Stellvertreterin, der Abwassermeisterin Leah Endling, vom AZV.

Ganz offiziell trafen sich die Vertreter der Gemeinden Blumenthal und Molfsee, Bürgermeister Johann Brunkhorst und Bürgermeister Timo Boss, am Montagmorgen mit Verbandsvorsteher Helmut Tiede und Bauamtsleiter Jan Evers vor Ort an der Kläranlage in Blumenthal.

Es gab zufriedene Gesichter auf allen Seiten: „Ich freue mich über unseren neuen Kooperationspartner, den Abwasserzweckverband, sehr. Damit haben wir eine verlässliche Betreuung und auch eine Rechtssicherheit“, sagte Johann Brunkhorst. Denn eine Anlage, die über die Kahlbek in den Bordesholmer See einleitet, steht immer im Fokus. „Es ist für uns ganz wichtig, dass sauber in den Bordesholmer See eingeleitet wird“, so Brunkhorst.

Bei der Kläranlage in Blumenthal ist stets auch die Umwelt im Blick

Und genau das wird es. Der Grund: „Bei der Anlage handelt es sich um eine normale Teichkläranlage, die aus mehreren Becken besteht und mit Oberflächenbelüftern ausgestattet ist“, erläuterte Leah Endling. Früher habe man als Fällmittel Eisen-3-Chlorid verwendet, „Inzwischen haben wir auf das Fällmittel Aluminiumchlorid umgestellt, damit wird noch weniger Phosphat gebildet“, erklärt die Expertin.

Und Brunkhorst stimmt zu: „Der Phosphatwert liegt bei 0,5 Milligramm pro Liter im Abgabefluter und damit deutlich unter dem Grenzwert. Das ist sehr positiv.“ Denn der Bürgermeister hat natürlich auch die Umwelt im Blick.

Die Kläranlage in Blumenthal ist für rund 700 Haushalte aus Blumenthal und zusätzlich 200 Haushalte aus Grevenkrug zuständig. Die Gespräche über eine Kooperation begannen bereits Anfang des Jahres. Damals hatte ein Mitarbeiter die Gemeinde verlassen – und wechselte zum Abwasserzweckverband.

„Es wurde immer schwieriger mit dem nötigen Personal, wir bekamen eine Anfrage und haben sofort gesagt, wir stehen zur Verfügung“, erinnert sich Verbandsvorsteher Helmut Tiede. Daraus wurde dann eben eine offizielle Kooperation mit einem Vertrag.

„Mir ist es ein Anliegen, Arbeitsabläufe zu optimieren und damit auch das Amt und die Gemeinde Molfsee zukunftsfähig aufzustellen“, betonte Bauamtsleiter Jan Evers, der die meisten Gespräche geführt hat. „Aufgaben, die nicht Kernaufgaben einer Verwaltung sind, können gut in die richtigen Hände abgegeben werden. Mit dem Abwasserzweckverband haben wir ein gutes Team an unserer Seite.“

Abwasserkosten in Blumenthal sollen nicht steigen

Dabei bleibe es bewusst eine Kooperation, denn investive Maßnahmen bleiben bei der Gemeinde – beispielsweise die Überwachung des Netzes. Das Team vom Abwasserzweckverband jedoch überprüft unter anderem die Pumpen und die Pumpstationen. In Blumenthal sind das rund 30 Stück.

Auch Verwaltungschef Timo Boss ist erfreut über die Kooperation: „Mit solchen Kooperationen erhält man Synergien für die Zukunft.“ Beim Abwasserzweckverband sind neun Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dabei, die Kläranlagen im Amt Bordesholm, Flintbek und jetzt auch in Blumenthal in Schuss zu halten. Zum Zustand der Blumenthaler Anlage sagte Leah Endling: „Es läuft, wie es laufen soll.“

Für die Verbraucher soll es nicht teuer werden. „Durch die Kooperation sollten keinen Kosten steigen, denn Gewinn darf beim Abwasser nicht gemacht werden“, versprach Brunkhorst.