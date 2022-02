Molfsee

Blutspenden und Corona-Pandemie – passt das zusammen? Für Heike Topp, Vorsitzende beim DRK Ortsverein in Molfsee, auf jeden Fall. Der nächste Termin ist für Mittwoch, 9. Februar, in der Zeit von 15 bis 19 Uhr geplant. Als Ort hat Topp wie immer die Begegnungsstätte Osterberg ausgewählt.

Blutspende ohne Wartezeit möglich

„Ich habe das Gefühl, dass es während der Pandemie sogar mehr Anmeldungen für die Blutspende gibt als früher“, erklärt Heike Topp auf Nachfrage. Sie meint auch, den Grund für die hohen Spenderzahlen zu kennen: „Pandemiebedingt buchen die Spender und Spenderinnen ja online ihre Termine. Das bedeutet aber auch, wenn sie vor Ort sind, kommen sie unverzüglich dran. Kein unnötiges Warten, kein Nichts.“

Genau das gefällt offenbar vielen Spendern. „Es hat nicht jeder Zeit, um zu warten oder zu schnacken. Viele wollen auf schnellem Wege spenden und mehr nicht“, ist Topp überzeugt.

Sie erinnert sich: „Wenn wir früher um 15 Uhr mit der Blutspendeaktion begonnen haben, standen mindestens zehn Leute vor der Tür. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass einige warten mussten, weil nicht alle zugleich rankommen können.“

In dem Zusammenhang betont sie aber auch, dass spontane Spender immer willkommen sind. „Wir können immer noch Spender schnell dazwischenschieben, wir haben noch niemanden wieder nach Hause geschickt.“

Wenig Wartezeit, dennoch Gutes tun: Das Motto „Schenke Leben – Spende Blut“ ist auch in Pandemiezeiten sehr präsent und wird wahr genommen. „Wir können pro Turn fünf Spendewillige versorgen“, erklärt Topp. Das Ärzteteam vom Blutspendedienst des DRK ist ein eingespieltes Team.

Die Räumlichkeiten der Begegnungsstätte sind aufgrund ihrer Größe und Gegebenheiten optimal, denn: „Wir können ein Einbahnstraßensystem einrichten, hier kommt sich niemand in die Quere“, sagt Topp. Auch die Helferzahlen sind deutlich geringer als früher.

Derzeit reiche es, wenn Ehemann Burkhard – seines Zeichens stellvertretender Vorsitzender im DRK-Ortsverein – mit ihr die Veranstaltung plane und durchführe. „Es gibt natürlich auch kein Büfett mehr, aber wir geben den Spendern und Spenderinnen eine fertige Tüte mit einer kleinen Stärkung und einer kleinen Anerkennung mit“, so Topp.

Auch können sich die Freiwilligen problemlos noch bei einer Tasse Kaffee kurz ausruhen, „Darauf achten wir natürlich. Aber die Verweildauer ist deutlich reduziert. Früher wurde hier schon sehr lange noch gesessen und geklönt.“

Denn eines steht fest: „Blut spenden ist und bleibt weiter notwendig.“ Ein Blick auf die Anmeldeliste zeigt Heike Topp, dass dieser Meinung viele Menschen sind. „Wir haben bereits für die nächste Woche 45 Anmeldungen. Das ist schon ein super Zahl“, freut sie sich.

Versorgung mit einer gepackten Tüte

Wer sich für eine Blutspende interessiert, ist beim DRK Molfsee jederzeit willkommen. Termine sind buch- und reservierbar über die Website www.blutspende-nordost.de oder unter Tel. 0800 11 949 11. „Wer sich spontan für eine Spende entscheidet, kann auch jederzeit bei uns vorbeikommen“, betont Heike Topp.

Los geht es wieder am Mittwoch, 9. Februar, in der Zeit von 15 bis 19 Uhr in der Begegnungsstätte Osterberg 1 a in Molfsee.