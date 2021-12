10 000 Impfungen in sieben Tagen: Die Booster-Aktion des Kreises mutet wie ein Sprint für einen noch besseren Schutz der Bevölkerung an. Organisatoren und Impflinge zeigen sich zum Start auf dem Norla-Gelände in Rendsburg zufrieden. Ob und wie Sie noch einen Impftermin bekommen, lesen Sie hier.