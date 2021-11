Booster gegen Corona: Rendsburg-Eckernförde will 10 000 Menschen impfen

Rendsburg

Impf-Marathon in Rendsburg: Von Montag, 6., bis Sonntag, 12. Dezember 2021, bündeln der Kreis Rendsburg-Eckernförde, die Imland-Klinik und die Bundeswehr ihre Kräfte, um binnen sieben Tagen bis zu 10 000 Menschen mit einer Boosterimpfung gegen Corona zu versorgen. Erst- und Zweitimpfungen werden an dem Termin ausdrücklich nicht verabreicht.

Kreis Rendsburg-Eckernförde, Imland-Klinik und Bundeswehr kooperieren

„Besonders für ältere Menschen bietet die Auffrischimpfung einen deutlich höheren Schutz vor einer Ansteckung und einem schweren Krankheitsverlauf. Daher ist es wichtig, dass sie so schnell wie möglich die Chance auf eine Boosterimpfung bekommen“, begründet Landrat Rolf-Oliver Schwemer die Aktion.

So können Sie sich anmelden Interessentinnen und Interessenten können sich über die Internetseite des Kreises (www.kreis-rendsburg-eckernfoerde.de) anmelden. Im Anschluss bekommen sie eine automatische Terminbestätigung per E-Mail. Eine Einwilligungserklärung und ein Anamnesebogen für die eigene medizinische Vorgeschichte hängen der Nachricht an. Die Dokumente müssen ausgedruckt und ausgefüllt zum Termin auf dem Norla-Gelände mitgebracht werden. Die Adresse lautet: Messe-Gelände, Am Exerzierplatz, Tor 2, 24768 Rendsburg.

Gelegenheit zur Impfung sollen alle Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises Rendsburg-Eckernförde bekommen. Geimpft wird eine Woche lang von Montag bis Sonntag in der Zeit von 10 bis 20 Uhr. Das Angebot ist nach Angaben der Verwaltung kostenfrei und wendet sich an alle Personen ab 18 Jahren, bei denen die Zweitimpfung mindestens sechs Monate zurückliegt. Wer das Einmal-Präparat von Johnson & Johnson erhalten hat, kann sich vier Wochen nach der Impfung auffrischen lassen. Verwendet wird das Vakzin von Biontech.

Booster-Impfung gegen Corona für alle, die sich im Vorfeld informiert haben

„Die Impfaktion richtet sich an Personen, die sich bereits vorab ausreichend über die Risiken informiert haben“, so die Verwaltung. Eine ärztliche Beratung, zum Beispiel in Zusammenhang mit Vorerkrankungen, könne vor Ort nicht geleistet werden. Wer diese benötigt, soll sich an Hausärztinnen und Hausärzte oder die Impfstellen wenden. Wichtig ist noch: Personalausweis oder Reisepass mitbringen.