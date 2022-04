Bordesholm: Brennendes Auto sorgt für dichte Qualmwolke

Bordesholm

Schreck für eine Familie in der Sackgasse Diekwisch in Bordesholm: Der auf der Auffahrt geparkte Wagen ist am Montag gegen 14,45 Uhr nach dem Starten in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, teilte die Polizei mit. Eine dicke Qualmwolke lag über dem Unglücksbereich.

Die Eigentümerin des Fahrzeugs hatte die Freiwillige Feuerwehr Bordesholm selbst alarmiert, teilte Sönke Petersen, Sprecher der Polizei in Neumünster weiter mit.

Zu retten sei aber nichts mehr gewesen. Das Fahrzeug sei trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr vollständig ausgebrannt.

Als Ursache vermutet die Polizei einen technischen Defekt. „Nichts deutet auf eine Brandstiftung hin“, so Petersen. Menschen sind nicht verletzt worden.