Bundesweit sind Tausende von Edi-Häusern gebaut worden. Im Diekwisch in der Finnenhaussiedlung waren es 1971 insgesamt 21 in einer Siedlung. Acht der damaligen Erstkäufer leben auch heute noch in ihren Häusern – am Wochenende feierte die Siedlung ihren 50. Geburtstag.